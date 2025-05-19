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  4. КУЗНЕЦОВ: «Он ворвался в состав Динамо и вытеснил игрока сборной Украины»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 18:48 |
756
3

КУЗНЕЦОВ: «Он ворвался в состав Динамо и вытеснил игрока сборной Украины»

Легенда «Динамо» отметил прогресс Михайленко

19 мая 2025, 18:48 |
756
3
КУЗНЕЦОВ: «Он ворвался в состав Динамо и вытеснил игрока сборной Украины»
ФК Динамо. Николай Михайленко

Легенда киевского «Динамо» Олег Кузнецов отметил прогресс хавбека «сине-белых» Николая Михайленко.

«Я бы отметил Николая Михайленко. Он относительно молодой парень и сразу ворвался в основной состав, вытеснив сборника Владимира Бражко, который долгое время считался незаменимым. Михайленко действовал уверенно и не давал повода усомниться в своих действиях», – сказал Кузнецов.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился мнением относительно перспектив футболистов «бело-синих», а также раскритиковал оборону команды.

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Николай Михайленко Олег Кузнецов (футбол) Динамо Киев Владимир Бражко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 3
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TarasTaras94
Безперечно молодець, дуже подобається, що він  інтенсивний та швидкий як для Опорника. Але я б не сказав, що він дає команді більше ніж Бражко, виглядає це все ще й як частина виховного процесу Володимира. Хоча останнього чесно кажучи шкода, кар'єра перевернулась за пару місяців з ніг на голову. Відпустили б хлопця взимку та не ламали кар'єру 
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+1
Перець
Бражко хотів в  Апл ,тому спад в грі 
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+1
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