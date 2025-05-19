КУЗНЕЦОВ: «Он ворвался в состав Динамо и вытеснил игрока сборной Украины»
Легенда «Динамо» отметил прогресс Михайленко
Легенда киевского «Динамо» Олег Кузнецов отметил прогресс хавбека «сине-белых» Николая Михайленко.
«Я бы отметил Николая Михайленко. Он относительно молодой парень и сразу ворвался в основной состав, вытеснив сборника Владимира Бражко, который долгое время считался незаменимым. Михайленко действовал уверенно и не давал повода усомниться в своих действиях», – сказал Кузнецов.
Ранее бывший футболист киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился мнением относительно перспектив футболистов «бело-синих», а также раскритиковал оборону команды.
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