КУЗНЕЦОВ: «Он ворвался в состав Динамо и вытеснил игрока сборной Украины»

Легенда киевского «Динамо» Олег Кузнецов отметил прогресс хавбека «сине-белых» Николая Михайленко.

«Я бы отметил Николая Михайленко. Он относительно молодой парень и сразу ворвался в основной состав, вытеснив сборника Владимира Бражко, который долгое время считался незаменимым. Михайленко действовал уверенно и не давал повода усомниться в своих действиях», – сказал Кузнецов.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился мнением относительно перспектив футболистов «бело-синих», а также раскритиковал оборону команды.