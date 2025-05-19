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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 20:54 | Обновлено 19 мая 2025, 22:12
1313
1

Легенда Динамо назвал игроков, без которых чемпионство было бы невозможно

Александр Хацкевич выделил трех игроков

19 мая 2025, 20:54 | Обновлено 19 мая 2025, 22:12
1313
1
Легенда Динамо назвал игроков, без которых чемпионство было бы невозможно
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер «Динамо» Александр Хацкевич назвал игроков, без которых чемпионство киевлян было бы невозможно.

«Я очень рад за Виталия Буяльского. Я его знаю с 16-ти лет, и он прошел все этапы в Динамо, начиная от юношеских команд, шел в аренду в Говерлу, а теперь капитан в первой и кандидат в сборную. Рад, что Ярмоленко вернулся в Динамо. Андрюха показывает, что в футбол играют не мышцы, а интеллект. Он демонстрирует свой высокий уровень именно за счет интеллекта.

Ванат – молодец. Второй год подряд будет лучшим бомбардиром УПЛ. Это уже говорит о его стабильности», – сказал Хацкевич.

Ранее Хацкевич высказался о нынешних опорных полузащитниках столичного клуба Николае Михайленко и Владимире Бражко.

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Александр Хацкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко Владислав Ванат
Дмитрий Олейник Источник
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Burevestnik
Хацик так "слідкує" за Буяльським,
бо навіть не знає шо Ребров його в збірній ігнорує...
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