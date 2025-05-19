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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Из-за этого хотелось аплодировать Ракицкому»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 19:25 | Обновлено 19 мая 2025, 19:46
2349
2

ЯРМОЛЕНКО: «Из-за этого хотелось аплодировать Ракицкому»

Андрей признался, о чем общался с Ярославом в последнем матче

19 мая 2025, 19:25 | Обновлено 19 мая 2025, 19:46
2349
2
ЯРМОЛЕНКО: «Из-за этого хотелось аплодировать Ракицкому»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, о чем говорил с Ярославом Ракицким в чемпионском матче УПЛ против «Черноморца» (1:1).

– В матче у вас возник интересный момент с Ярославом Ракицким, после которого вы живо что-то обсуждали между собой. Поделитесь, о чем разговаривали с давним партнером по сборной.

– Просто забавный момент произошел на футбольном поле. Пошутили – и все (смеется). Видел, как Ярослав выполнил подкат в предыдущем туре, и этим он показал пример многим нашим молодым футболистам, как надо биться на поле за свою команду. Честно, когда смотрел тот момент, хотелось аплодировать ему за то, как он бежал и прыгал в подкат. Ярослав всегда был и остается неким бойцом на футбольном поле, против него всегда трудно играть.

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Ярослав Ракицкий Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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WildeKater
Знайшов з ким спілкуватись
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apepa
Двоим питерцам есть что вспомнить..
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