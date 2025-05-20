Интрига в чемпионате Бельгии. Турнирная таблица: кто станет чемпионом?

В чемпионате Бельгии по футболу сезона 2024/25 продолжается напряженная борьба за титул.

В чемпионском плей-офф участвуют шесть команд: Юнион Сен-Жилуаз (53), Брюгге (52), Генк (44), Андерлехт (36), Антверпен (31) и Гент (26).

Чемпионскую гонку ведут Юнион Сен-Жилуаз (53 очка) и Брюгге (52).

В последнем туре сыграют: Сен-Жилуаз – Гент, Брюгге – Антверпен, Генк – Андерлехт.

В нижней части таблицы определились неудачники: из высшего дивизиона выбыли Кортрейк и Беерсхот. В следующем сезоне их заменят Зюлте-Варегем и Ла-Лувьер.

А вот Серкль Брюгге, скорее всего, останется в элите после победы над Патро Эйсден (5:1) в первом матче финала переходного плей-офф (вторая игра – 23 мая).

Чемпионат Бельгии 2024/25

Результаты предпоследнего тура, 17–18 мая

Турнирная таблица (за 1–6 места)

Плей-офф I Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Юнион Сент-Жилуаз 39 23 11 5 68 - 27 53 2 Брюгге 39 24 9 6 85 - 41 52 3 Генк 39 24 6 9 67 - 43 44 4 Андерлехт 39 18 7 14 61 - 38 36 5 Антверпен 39 14 12 13 56 - 49 31 6 Гент 39 12 12 15 44 - 62 26 Полная таблица

Турнирная таблица (за 7–12 места)

Playoff ECL grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шарлеруа 39 15 10 14 53 - 45 37 2 Вестерло 39 13 11 15 69 - 65 32 3 Мехелен 39 12 13 14 60 - 55 30 4 Дендер 39 11 11 17 51 - 70 28 5 Ауд-Хеверле 39 9 18 12 38 - 50 27 6 Стандард 39 10 15 14 27 - 43 26 Полная таблица

Турнирная таблица (за 13–16 места)

Группа вылета (Плей-офф) Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Сент-Трюйден 36 10 11 15 50 - 66 41 2 Серкль Брюгге 36 9 12 15 39 - 57 39 3 Кортрейк 36 10 7 19 40 - 63 37 4 Беерсхот 36 5 9 22 36 - 70 24 Полная таблица

Сетка переходного турнира