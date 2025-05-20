Интрига в чемпионате Бельгии. Турнирная таблица: кто станет чемпионом?
В заключительном туре определится победитель: Сен-Жилуаз или Брюгге
В чемпионате Бельгии по футболу сезона 2024/25 продолжается напряженная борьба за титул.
В чемпионском плей-офф участвуют шесть команд: Юнион Сен-Жилуаз (53), Брюгге (52), Генк (44), Андерлехт (36), Антверпен (31) и Гент (26).
Чемпионскую гонку ведут Юнион Сен-Жилуаз (53 очка) и Брюгге (52).
В последнем туре сыграют: Сен-Жилуаз – Гент, Брюгге – Антверпен, Генк – Андерлехт.
В нижней части таблицы определились неудачники: из высшего дивизиона выбыли Кортрейк и Беерсхот. В следующем сезоне их заменят Зюлте-Варегем и Ла-Лувьер.
А вот Серкль Брюгге, скорее всего, останется в элите после победы над Патро Эйсден (5:1) в первом матче финала переходного плей-офф (вторая игра – 23 мая).
Чемпионат Бельгии 2024/25
Результаты предпоследнего тура, 17–18 мая
Турнирная таблица (за 1–6 места)
|Плей-офф I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|39
|23
|11
|5
|68 - 27
|53
|2
|Брюгге
|39
|24
|9
|6
|85 - 41
|52
|3
|Генк
|39
|24
|6
|9
|67 - 43
|44
|4
|Андерлехт
|39
|18
|7
|14
|61 - 38
|36
|5
|Антверпен
|39
|14
|12
|13
|56 - 49
|31
|6
|Гент
|39
|12
|12
|15
|44 - 62
|26
Турнирная таблица (за 7–12 места)
|Playoff ECL grp. A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шарлеруа
|39
|15
|10
|14
|53 - 45
|37
|2
|Вестерло
|39
|13
|11
|15
|69 - 65
|32
|3
|Мехелен
|39
|12
|13
|14
|60 - 55
|30
|4
|Дендер
|39
|11
|11
|17
|51 - 70
|28
|5
|Ауд-Хеверле
|39
|9
|18
|12
|38 - 50
|27
|6
|Стандард
|39
|10
|15
|14
|27 - 43
|26
Турнирная таблица (за 13–16 места)
|Группа вылета (Плей-офф)
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Сент-Трюйден
|36
|10
|11
|15
|50 - 66
|41
|2
|Серкль Брюгге
|36
|9
|12
|15
|39 - 57
|39
|3
|Кортрейк
|36
|10
|7
|19
|40 - 63
|37
|4
|Беерсхот
|36
|5
|9
|22
|36 - 70
|24
Сетка переходного турнира
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