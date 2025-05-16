Вестерло выиграл на выезде у Левена. Сидорчук вышел на замену
Несмотря не победу, Вестерло потерял шансы попасть в Лигу конференций
В чемпіонаті Бельгії у матчі 9-го туру групи за вихід у Лігу конференцій «Вестерло» переміг «Левен» на виїзді з рахунком 2:0.
Перший м’яч у ворота господарів на 28-й хвилині забив Томас ван ден Кейбус. У другому таймі гості закріпили свою перевагу – на 83-й хвилині Алфі Девайн встановив остаточний рахунок 0:2.
Незважаючи на перемогу, «Вестерло» втратив шанс на вихід у Лігу конференцій. За путівку в ЛК побореться клуб Шарлеруа.
Чемпіонат Бельгії. Плей-оф за Лігу конференцій
9-й тур, 16 травня
Левен – Вестерло – 0:2
Голи: ван ден Кейбус, 28, Девайн, 83
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