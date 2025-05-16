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Чемпионат Бельгии
Ауд-Хеверле
16.05.2025 21:45 – FT 0 : 2
Вестерло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
16 мая 2025, 23:59 | Обновлено 17 мая 2025, 00:09
91
0

Вестерло выиграл на выезде у Левена. Сидорчук вышел на замену

Несмотря не победу, Вестерло потерял шансы попасть в Лигу конференций

16 мая 2025, 23:59 | Обновлено 17 мая 2025, 00:09
91
0
Вестерло выиграл на выезде у Левена. Сидорчук вышел на замену
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

В чемпіонаті Бельгії у матчі 9-го туру групи за вихід у Лігу конференцій «Вестерло» переміг «Левен» на виїзді з рахунком 2:0.

Перший м’яч у ворота господарів на 28-й хвилині забив Томас ван ден Кейбус. У другому таймі гості закріпили свою перевагу – на 83-й хвилині Алфі Девайн встановив остаточний рахунок 0:2.

Незважаючи на перемогу, «Вестерло» втратив шанс на вихід у Лігу конференцій. За путівку в ЛК побореться клуб Шарлеруа.

Чемпіонат Бельгії. Плей-оф за Лігу конференцій

9-й тур, 16 травня

Левен – Вестерло – 0:2

Голи: ван ден Кейбус, 28, Девайн, 83

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чемпионат Бельгии по футболу Сергей Сидорчук Вестерло Ауд-Хеверле Левен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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