Вестерло выиграл на выезде у Левена. Сидорчук вышел на замену

В чемпіонаті Бельгії у матчі 9-го туру групи за вихід у Лігу конференцій «Вестерло» переміг «Левен» на виїзді з рахунком 2:0.

Перший м’яч у ворота господарів на 28-й хвилині забив Томас ван ден Кейбус. У другому таймі гості закріпили свою перевагу – на 83-й хвилині Алфі Девайн встановив остаточний рахунок 0:2.

Незважаючи на перемогу, «Вестерло» втратив шанс на вихід у Лігу конференцій. За путівку в ЛК побореться клуб Шарлеруа.

Чемпіонат Бельгії. Плей-оф за Лігу конференцій

9-й тур, 16 травня

Левен – Вестерло – 0:2

Голи: ван ден Кейбус, 28, Девайн, 83