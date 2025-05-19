Илья ПУТРЯ: «Самое главное, что мы оставили Черкассы в УПЛ»

В матче 29-го тура УПЛ черкасский ЛНЗ принимал полтавскую «Ворсклу». Поединок завершился вничью 0:0. Впечатлениями о матче поделился полузащитник ЛНЗ Илья Путря.

«Как оказалось – это важная ничья для нас. Конечно, мы не играли ни на какую ничью, хотели победить. Но уже в конце понимали, что этот пункт для нас на вес золота, как говорится. Поэтому больше играли уже по результату и считаю результат закономерным.

Были ли мы ближе к победе, чем «Ворскла»? У них были моменты, у нас тоже. Поэтому не скажу, что кто-то преобладал.

Чего не хватило для победы? Как обычно, забитого гола. Так что нужно работать над атакой, ну и над обороной. Мы играем пятую подряд игру вничью, не пропускаем, потому не хватило забитых голов.

Что хочу сказать болельщикам? Хочу поблагодарить за поддержку. Они были с нами в трудные для нас моменты, всегда поддерживали. Да, где-то мы их разочаровали результатом, но это все временные затруднения, я так считаю. Мы будем сильнее, проанализируем. Самое главное, что мы оставили Черкассы в УПЛ. Не об этом мы мечтали в начале сезона, но таковы реалии. Поэтому им большое спасибо, что они с нами. Мы будем дарить им хорошую игру».