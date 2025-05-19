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Италия
19 мая 2025, 11:47 | Обновлено 19 мая 2025, 13:04
658
1

Известный итальянский клуб может избежать вылета в низший дивизион

У «Сампдории» появились шансы на сохранение прописки в Серии B

19 мая 2025, 11:47 | Обновлено 19 мая 2025, 13:04
658
1
Известный итальянский клуб может избежать вылета в низший дивизион
Getty Images/Global Images Ukraine. Юве Стабия – Сампдория

Известный итальянский клуб «Сампдория» провел последний матч в сезоне 13 мая, когда не сумел одолеть «Юве Стабию» – поединок завершился вничью со счетом 0:0.

Из-за этой потери очков подопечные Эвани Альбериго заняли 18-е место в Серии B, втором по силе итальянском дивизионе, и тепер должны впервые в истории вылететь в Серию C.

Однако, у клуба появился шанс на спасение. Дело в том, что «Брешия», которая избежала понижения в классе, имеет серьезные финансовые проблемы и задолженности перед игроками.

Ожидается, что в ближайшее время «Брешия» будет наказана снятием четырех баллов и отправится в третий дивизион вместо «Сампдории». Подопечные Альбериго поднимутся на 17-е место и сыграют в плей-офф с «Салернитаной» (16-я позиция) за право остаться в Серии B.

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чемпионат Италии по футболу Серия B Серия C Сампдория Брешия Салернитана долги финансы
Николай Титюк Источник: Sport Bible
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Владислав Антонов
А потім все одно вилетять 
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