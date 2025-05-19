Известный итальянский клуб может избежать вылета в низший дивизион
У «Сампдории» появились шансы на сохранение прописки в Серии B
Известный итальянский клуб «Сампдория» провел последний матч в сезоне 13 мая, когда не сумел одолеть «Юве Стабию» – поединок завершился вничью со счетом 0:0.
Из-за этой потери очков подопечные Эвани Альбериго заняли 18-е место в Серии B, втором по силе итальянском дивизионе, и тепер должны впервые в истории вылететь в Серию C.
Однако, у клуба появился шанс на спасение. Дело в том, что «Брешия», которая избежала понижения в классе, имеет серьезные финансовые проблемы и задолженности перед игроками.
Ожидается, что в ближайшее время «Брешия» будет наказана снятием четырех баллов и отправится в третий дивизион вместо «Сампдории». Подопечные Альбериго поднимутся на 17-е место и сыграют в плей-офф с «Салернитаной» (16-я позиция) за право остаться в Серии B.
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