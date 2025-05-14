Победитель еврокубка вылетел в Серию С
Чемпион Италии 1990/91 не смог сохранить прописку в Серии Б
«Сампдория» в матче последнего тура итальянской Серии Б не смогла победить «Юве Стабию» (0:0).
Этот результат отправил команду в Серию С.
Впервые в своей истории «Сампдория» сыграет в третьем по силе итальянском дивизионе.
За 79 лет своей истории команда 66 раз принимала участие в Серии А, 13 – в Серии Б.
В сезоне 1989/90 «Сампдория» выиграла Кубок обладателей кубков.
В сезоне 1990/91 команда из Генуи впервые стала чемпионом Италии.
В сезоне 1991/92 «Сампдория» играла в финале Кубка европейских чемпионов.
Sampdoria... 🇮🇹💔 pic.twitter.com/m9S9vCT44l— EuroFoot (@eurofootcom) May 13, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жасмин Паолини в трех сетах наказала Диану Шнайдер в четвертьфинале тысячника
Королевский клуб интересуется Бартом Вербрюггеном из «Брайтона»