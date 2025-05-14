Победитель еврокубка вылетел в Серию С

«Сампдория» в матче последнего тура итальянской Серии Б не смогла победить «Юве Стабию» (0:0).

Этот результат отправил команду в Серию С.

Впервые в своей истории «Сампдория» сыграет в третьем по силе итальянском дивизионе.

За 79 лет своей истории команда 66 раз принимала участие в Серии А, 13 – в Серии Б.

В сезоне 1989/90 «Сампдория» выиграла Кубок обладателей кубков.

В сезоне 1990/91 команда из Генуи впервые стала чемпионом Италии.

В сезоне 1991/92 «Сампдория» играла в финале Кубка европейских чемпионов.