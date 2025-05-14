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Италия
14 мая 2025, 09:03 |
438
0

Победитель еврокубка вылетел в Серию С

Чемпион Италии 1990/91 не смог сохранить прописку в Серии Б

14 мая 2025, 09:03 |
438
0
Победитель еврокубка вылетел в Серию С
Getty Images/Global Images Ukraine. Сампдория

«Сампдория» в матче последнего тура итальянской Серии Б не смогла победить «Юве Стабию» (0:0).

Этот результат отправил команду в Серию С.

Впервые в своей истории «Сампдория» сыграет в третьем по силе итальянском дивизионе.

За 79 лет своей истории команда 66 раз принимала участие в Серии А, 13 – в Серии Б.

В сезоне 1989/90 «Сампдория» выиграла Кубок обладателей кубков.

В сезоне 1990/91 команда из Генуи впервые стала чемпионом Италии.

В сезоне 1991/92 «Сампдория» играла в финале Кубка европейских чемпионов.

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Сампдория Серия B Серия C статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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