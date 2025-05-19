Интерес к Турану проявляет не только Шахтер, но и «важные клубы Европы»

Вице-президент «Эюпспора» Фатих Кулаксиз прокомментировал информацию о возможном уходе с поста главного тренера первой команды клуба Арды Турана, интерес к которому приписывают «Шахтеру».

«Не только донецкий «Шахтер», но и несколько важных клубов Европы проявили интерес к Арде Турану. Когда мы достигли соглашения с Ардой 2,5 года назад, «Эюпспор» был в новой структуре. С опытом, который он приобрел в Европе, нам нужно было подготовить среду, в которой наш тренер мог бы развиваться и вносить свой вклад в нашу команду и проявить себя в начале своего наставнического пути. Мы договорились об этом. Мы заявили, что если через два или три года из Европы поступит важное предложение, мы облегчим ему задачу, потому что считаем его достойным хороших мест. Обе стороны придерживаются взаимных обещаний, которые мы дали друг другу. Скоро мы примем решение о будущем Арды Турана. Если он уйдет, мы будем следить за его успехами и гордиться им. Если он останется, мы составим лучшие планы на новый сезон и создадим команду, которая будет соревноваться на том же уровне в следующем году. Было бы неправильно с моей стороны что-либо говорить о поиске нового тренера, прежде чем ситуация с Ардой не прояснится», – заявил Кулаксиз.

Ранее сообщалось, что помимо «Шахтера» интерес к Турану проявляют клубы английского Чемпионшипа «Халл Сити» и «Уотфорд», а также испанский «Хетафе».