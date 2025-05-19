КАЮК: «Хочу извиниться перед руководством ЛНЗ. Должны забыть этот сезон»

Исполняющий обязанности генерального директора ЛНЗ Василий Каюк рассказал о текущей ситуации в расположении «фиолетовых» после ничьей с «Ворсклой» (0:0) в 29 туре УПЛ.

– Василий Васильевич, как вам матч и такой результат – 0:0 против Ворсклы?

– Смотрите, сейчас такая ситуация, что говорить только о сегодняшнем матче не имеет смысла. Этот матч – это итог всего нашего сезона. Так, как мы выглядели сегодня на поле, мы выглядели на протяжении всего чемпионата.

От себя лично хочу извиниться перед каждым болельщиком, каждым фаном нашего клуба. Мы должны были пройти этот сезон и выдержать его. Мы выполнили поставленную задачу. Теперь будем готовиться к следующему сезону, проведем период перезагрузки в клубе. Ведь было сделано очень много ошибок за год, и мы будем стараться их больше не повторять.

Еще раз хочу извиниться – и перед руководством клуба и фанатами – за всю эту ситуацию. Это очень неприятно, когда мы уже не первую игру не можем победить. Мы ожидаем большего, наше руководство ожидает большего. Наша главная цель – забыть этот сезон и начать все с чистого листа.

– Василий, можете ли конкретизировать, какие именно ошибки были допущены в течение этого сезона?

– Сейчас будет проведен аудит, сделаем детальный анализ сезона и определим, где именно были допущены ошибки. К сожалению, некоторые футболисты снизили требования к себе, некоторые считали, что они важнее клуба. Футбол за это наказал – и достаточно жестко. Потому каждый из нас должен сделать серьезные выводы перед стартом нового сезона.

– То есть летом можно ожидать серьезного обновления состава ЛНЗ?

– Мы считаем, что у нас хорошие футболисты. Я не думаю, что клубу нужна какая-то глобальная чистка или кардинальные изменения. Нужна, прежде всего, изменение отношения – каждого к клубу, к делу, которым мы занимаемся и к тем задачам, которые мы должны выполнять, – резюмировал Каюк.

ЛНЗ обеспечил себе место в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги. Подопечные Романа Григорчука находятся на 11 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 30 зачетных пункта.