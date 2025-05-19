Роман ГРИГОРЧУК: «Это огромный негатив. Я это чувствую по всему»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал ничью в матче 29-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы» (0:0):

«На нас немножко давило наше турнирное положение. Сегодня этот 1 пункт решил все вопросы. Но мы понимали, что на поле все бывает по-разному, и можно оказаться в такой ситуации, когда ты борешься уже за выживание. Конечно, это очень и очень огромный негатив. 2-3 недели я это чувствую просто по всему. Я даже сделал очень много корректив в тренировочном процессе, в теоретических занятиях. Потому что я понимал, что огромное давление, стресс.

Думаю, сегодня чувствовалась скованность, немножко боязнь ошибиться, где-то рискнуть. Потому что понимали, что такой результат дает нам то, чего мы хотели достичь в этой игре. Хорошо, что мы свой основной вопрос решили на данный момент. Думаю, что сейчас мы должны быть психологически другие. Думаю, что сейчас в такой ситуации каждый футболист будет немного раскованнее. Думаю, эта раскованность немножко поможет нам именно в исполнении на поле».