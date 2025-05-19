ВИДЕО. Что творилось в раздевалке Динамо после триумфа в чемпионате?

18 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли киевское «Динамо» и одесский «Черноморец». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

За тур до завершения чемпионата подопечные Александра Шовковского набрали 69 баллов и стали чемпионами Украины. После этого триумфа футболисты и тренерский штаб киевского клуба долго праздновали победу на поле, а позже переместились в раздевалку.

«Динамо» опубликовало видео, как игроки наслаждались титулом после матча в Одессе – они пели песни, танцевали и обливали друг друга шампанским.

24 мая «Динамо» сыграет матч последнего тура против «Колоса» из Ковалевки, однако это противостояние не будет иметь никакого турнирного значения для «бело-синих«.

ВИДЕО. Эмоции футболистов «Динамо» после триумфа в чемпионате