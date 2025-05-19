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  4. ВИДЕО. Что творилось в раздевалке Динамо после триумфа в чемпионате?
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 10:10 |
1099
0

ВИДЕО. Что творилось в раздевалке Динамо после триумфа в чемпионате?

Киевский клуб досрочно завоевал золотые медали Украинской Премьер-лиги

19 мая 2025, 10:10 |
1099
0
ВИДЕО. Что творилось в раздевалке Динамо после триумфа в чемпионате?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

18 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли киевское «Динамо» и одесский «Черноморец». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

За тур до завершения чемпионата подопечные Александра Шовковского набрали 69 баллов и стали чемпионами Украины. После этого триумфа футболисты и тренерский штаб киевского клуба долго праздновали победу на поле, а позже переместились в раздевалку.

«Динамо» опубликовало видео, как игроки наслаждались титулом после матча в Одессе – они пели песни, танцевали и обливали друг друга шампанским.

24 мая «Динамо» сыграет матч последнего тура против «Колоса» из Ковалевки, однако это противостояние не будет иметь никакого турнирного значения для «бело-синих«.

ВИДЕО. Эмоции футболистов «Динамо» после триумфа в чемпионате

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Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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