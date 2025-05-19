Динамо выиграло трофей УПЛ, Арсенал вышел в ЛЧ, дебют Крапивцова в Жироне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 18 мая.

1А. Ничья с привкусом победы. Динамо стало чемпионом Украины 2024/25!

Киевский клуб гарантировал себе трофей УПЛ благодаря ничьей с «Черноморцем»

1В. Таблица УПЛ. Динамо стало чемпионом, Александрия зафиксировала второе место

17 и 18 мая состоялись матчи предпоследнего, 29-го тура УПЛ

1С. Динамо – чемпион, Александрия – вторая, Черноморец – в Первую лигу

Самые интересные события 29-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

2А. Предпоследний тур в Испании. Турнирная таблица: определены все 5 участников ЛЧ

В Лиге чемпионов сыграют: Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик, Вильярреал

2В. За тур до финиша в Италии. Таблица: Наполи и Интер продолжают бешеную гонку

Вечером 18 мая состоялись матчи предпоследнего, 37 тура Серии A

3. Арсенал минимально переиграл Ньюкасл. Команда Зинченко получила путевку в ЛЧ

Украинский защитник канониров находился в резерве, гол забил Деклан Райс

4. Дебют Крапивцова, ассист Цыганкова. Жирона уступила Реалу Сосьедад

Украинский голкипер каталонского клуба провел первый матч в Ла Лиге

5А. Рим упал. Алькарас одержал победу над Синнером и завоевал трофей турнира

Карлос Алькарас в двух сетах переиграл итальянца Янника Синнера в двух сетах

5В. Дважды с 0:4. Паолини выиграла и парный трофей в Риме, наказав нейтралку

Жасмин и Сара Эррани в двух сетах одолели Кудерметову и Мертенс в финале тысячника

6А. ЧМ по хоккею. 6 шайб США, интрига в борьбе за выживание

Кто вылетит в Дивизион 1A в Украину?

6В. ЧМ по хоккею. Четыре очка Кросби, сборная Канады обыграла Словакию

Канадцы идут без потерь на турнире

7. Слабое утешение. Фаворит ЛЧ по волейболу довольствовался третьим местом

«Венгель» победил в утешительном финале

8. ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен уволен с должности наставника Металлиста 1925

Пока непонятно, кто будет руководить харьковской командой в последнем туре Первой лиги

9. Двойное преимущество ХИТа. Результаты 1/2 финала футзальной Экстралиги

Состоялось 2 матча полуфинала чемпионата Украины

10. Он много плачет, и это круто. Я посмотрел «Танцуй, Вини»

Блогер Sport.ua готов пересмотреть этот фильм 10 раз, если это нужно. Они еще не готовы