Останется ли Кучер в Черноморце? Гендиректор прокомментировал ситуацию

После того, как результат матча 29 тура УПЛ «Черноморец» – «Динамо» (1:1) окончательно похоронил надежды одесской команды и ее болельщиков на сохранение шансов на продолжение выступлений в элите, всех заинтересовала дальнейшая судьба главного тренера «моряков» Александра Кучера.

С целью узнать об этом, корреспондент Sport.ua обратился к генеральному директору ФК «Черноморец» Анатолию Мисюре.

– Мы еще играем, – довольно лаконично ответил он на вопрос «Продолжит ли Александр Кучер работу в «Черноморце» и в следующем сезоне, который команда проведет в первой лиге?».

Не прояснил ситуацию и сам главный тренер «моряков», которого спросили об этом на послематчевой пресс-конференции.

– Скажу так: у меня есть контракт, и я буду работать, – сказал Александр Кучер.

«И думаю, что будет разговор с президентом. И когда будет что-то известно, то смогу вам об этом сообщить. Пока же никаких разговоров у меня не было, я еще работаю в команде».

Александр Кучер возглавил «Черноморец» 24 марта 2024 года. За это время команда «моряков» одержала 2 победы, сыграла вничью 1 раз и потерпела 5 поражений.

Ранее сообщалось о том, что вингер «моряков» Денис Янаков рассказал о ничейном результате в игре с «Динамо».