Денис ЯНАКОВ: «Мы очень хорошо выглядели на поле»

В матче 29-го тура УПЛ одесский «Черноморец» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Вингер «моряков» Денис Янаков эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ничейный результат со столичной командой.

– Ничья. Вроде, с одной стороны, неплохой результат. Какие впечатления от поединка?

– Учитывая, что мы играли против чемпиона этого сезона («Динамо»), я считаю, что мы играли очень хорошо. Хотели победить, потому что знали, что у конкурентов более лучшие результаты, чем у нас, поэтому сегодня мы очень хорошо выглядели на поле.

– Насколько сложно было играть против команды, создавшей много моментов у ваших ворот?

– Ну, конечно было сложно, ведь «Динамо» Киев – это гранд нашего чемпионата, который всегда играет первым номером. Мы это прекрасно понимали, потому было сложно играть против такого соперника.

– Если бы не назначенный пенальти, могли бы «моряки» рассчитывать на 3 очка?

– Я думаю, что да.

Одесский «Черноморец» остается на последней строчке, набрав 22 очка, и уже не сможет избежать прямого вылета в Первую лигу. «Динамо», оформившее в Одессе чемпионство, занимает первое место с 69 пунктами.