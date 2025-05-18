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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 19:22 | Обновлено 18 мая 2025, 19:49
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Денис ЯНАКОВ: «Мы очень хорошо выглядели на поле»

Игрок «Черноморца» прокомментировал ничью в матче против киевского «Динамо»

18 мая 2025, 19:22 | Обновлено 18 мая 2025, 19:49
300
0
Денис ЯНАКОВ: «Мы очень хорошо выглядели на поле»
Денис Янаков. ФК Черноморец

В матче 29-го тура УПЛ одесский «Черноморец» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Вингер «моряков» Денис Янаков эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ничейный результат со столичной командой.

– Ничья. Вроде, с одной стороны, неплохой результат. Какие впечатления от поединка?
– Учитывая, что мы играли против чемпиона этого сезона («Динамо»), я считаю, что мы играли очень хорошо. Хотели победить, потому что знали, что у конкурентов более лучшие результаты, чем у нас, поэтому сегодня мы очень хорошо выглядели на поле.

– Насколько сложно было играть против команды, создавшей много моментов у ваших ворот?
– Ну, конечно было сложно, ведь «Динамо» Киев – это гранд нашего чемпионата, который всегда играет первым номером. Мы это прекрасно понимали, потому было сложно играть против такого соперника.

– Если бы не назначенный пенальти, могли бы «моряки» рассчитывать на 3 очка?
– Я думаю, что да.

Одесский «Черноморец» остается на последней строчке, набрав 22 очка, и уже не сможет избежать прямого вылета в Первую лигу. «Динамо», оформившее в Одессе чемпионство, занимает первое место с 69 пунктами.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо Денис Янаков
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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