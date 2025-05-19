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Испания
19 мая 2025, 09:36 | Обновлено 19 мая 2025, 09:58
434
0

Ассист и дебют. Известны оценки Цыганкова и Крапивцова за матч с Сосьедадом

Украинский кипер дебютировал в составе каталонского клуба

19 мая 2025, 09:36 | Обновлено 19 мая 2025, 09:58
434
0
Ассист и дебют. Известны оценки Цыганкова и Крапивцова за матч с Сосьедадом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 18 мая, проходил матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Жироной».

Встречу принимал «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:2.

Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов провел свой дебютный матч за команду, пропустил 3 гола и совершил 4 сейва. Его игру статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили в 6.9 и 6.4 баллов соответственно.

Украинский вингер гостей Виктор Цыганков начал матч с первых минут, провел на поле 87 минут, отдал 1 ассист. Его игру статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили в 7.2 и 7.1 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий хозяев поля Микель Оярсабаль, который отличился голом, ассистом и получил оценки 8.0 и 7.8 баллов соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» уступила «Реалу Сосьедад».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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