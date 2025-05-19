Известна оценка Лунина за сухой матч с Севильей
Украинский голкипер провел на поле весь матч
В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между «Севильей» и мадридским «Реалом».
Встречу принимал «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
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Гости добыли победу со счетом 2:0.
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, не пропустил ни гола, совершил 1 сейв. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.0 и 6.8 баллов соответственно.
Лучшим по версии SofaScore стал хавбек гостей Лука Модрич. Хорват отдал 1 ассист и получил оценку 8.6. WhoScored же выделил Килиана Мбаппе, на счету которого гол и оценка 8.4.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти дал совет Алонсо перед уходом из «Реала».
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