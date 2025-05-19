Анчелотти дал совет Алонсо перед уходом из Реала
Хаби станет следующим тренером мадридского гранда
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.
Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.
По информации испанских СМИ, Карло Анчелотти провел телефонный разговор с Хаби Алонсо, который должен стать будущим тренером «бланкос».
«Если тебе что-то понадобится, рассчитывай на меня», – сказал Анчелотти.
Ранее появилась информация, что Хаби Алонсо возглавит «королевский клуб» 1 июня 2025 года.
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