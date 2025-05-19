Анчелотти дал совет Алонсо перед уходом из Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.

Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.

По информации испанских СМИ, Карло Анчелотти провел телефонный разговор с Хаби Алонсо, который должен стать будущим тренером «бланкос».

«Если тебе что-то понадобится, рассчитывай на меня», – сказал Анчелотти.

Ранее появилась информация, что Хаби Алонсо возглавит «королевский клуб» 1 июня 2025 года.