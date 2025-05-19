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  4. Анчелотти дал совет Алонсо перед уходом из Реала
Испания
19 мая 2025, 02:50 |
79
0

Анчелотти дал совет Алонсо перед уходом из Реала

Хаби станет следующим тренером мадридского гранда

19 мая 2025, 02:50 |
79
0
Анчелотти дал совет Алонсо перед уходом из Реала
Getty Images/Global Images Украина. Карло Анчелотти и Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.

Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.

По информации испанских СМИ, Карло Анчелотти провел телефонный разговор с Хаби Алонсо, который должен стать будущим тренером «бланкос».

«Если тебе что-то понадобится, рассчитывай на меня», – сказал Анчелотти.

Ранее появилась информация, что Хаби Алонсо возглавит «королевский клуб» 1 июня 2025 года.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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