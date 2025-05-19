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  4. ВИДЕО. Пушечный выстрел. Как Желизко забил супергол за Лехию в Польше
Чемпионат Польши
Погонь Щецин
17.05.2025 15:45 – FT 3 : 3
Лехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
19 мая 2025, 14:09 | Обновлено 19 мая 2025, 14:20
105
0

ВИДЕО. Пушечный выстрел. Как Желизко забил супергол за Лехию в Польше

Украинский хавбек забил третий мяч в чемпионате Польши

19 мая 2025, 14:09 | Обновлено 19 мая 2025, 14:20
105
0
ВИДЕО. Пушечный выстрел. Как Желизко забил супергол за Лехию в Польше
ФК Лехия Гданьск. Иван Желизко

Украинский полузащитник Иван Желизко забил красивый гол в чемпионате Польши. Он отличился в поединке 33-го тура Экстраклясы против Погони из Щецина. Эта игра завершилась ничью (3:3).

На 40-й минуте встречи 24-летний уроженец Львова после розыгрыша углового получил передачу и мощным ударом с 25 метров отправил мяч в верхний угол ворот соперника.

Это уже третий гол Желизко в трех последних матчах за Лехию. Суммарно в его активе в сезоне – 24 матча чемпионата Польши и 3 забитых гола, а также один поединок Кубка Польши.

Иван провел на поле весь матч и получил оценку 7,8 от портала SofaScore. Также в составе гданьского клуба сыграли украинцы Максим Хлань и Богдан Вьюнник, а Антон Царенко вышел на замену на 83-й минуте вместо Хланя. Вратарь Богдан Сарнавский весь матч оставался в резерве.

Благодаря этому результату Лехия (14-е место, 37 очков) сохранила место в Экстраклясе на следующий сезон. В последнем туре команда из Гданьска сыграет дома против ГКС Катовице.

Чемпионат Польши. 33-й тур, 17 мая 2025

Погонь Щецин – Лехия Гданьск – 3:3

Голы: Ульссон, 32 (автогол), Улвестад, 45, Кулурис, 72 – Сезоненко, 6, Желизко, 40, Глоговски, 90+6

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лех 33 21 4 8 67 - 31 67
2 Ракув 33 19 9 5 49 - 22 66
3 Ягеллония 33 17 9 7 55 - 41 60
4 Погонь Щецин 33 17 6 10 58 - 39 57
5 Легия 33 15 8 10 58 - 43 53
6 Краковия 33 13 9 11 56 - 52 48
7 Мотор Люблин 33 13 7 13 45 - 57 46
8 Гурник Забже 33 13 7 13 42 - 38 46
9 Катовице 33 13 7 13 46 - 45 46
10 Пяст 33 11 12 10 37 - 35 45
11 Корона Кельце 33 11 11 11 36 - 44 44
12 Радомяк 33 11 8 14 46 - 49 41
13 Видзев Лодзь 32 10 7 15 35 - 47 37
14 Лехия 33 10 7 16 42 - 56 37
15 Заглембе Л 33 10 6 17 32 - 49 36
16 Сталь Мелец 33 7 9 17 37 - 54 30
17 Шлёнск 33 6 11 16 37 - 52 29
18 Пуща 32 6 9 17 36 - 60 27
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Michal Glogowski (Лехия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эфтимис Кулурис (Погонь Щецин).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Ульвестад (Погонь Щецин).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Желизко (Лехия).
32’
ГОЛ ! Автогол забил Элиас Олссон (Лехия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Kacper Sezonienko (Лехия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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