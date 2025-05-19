ВИДЕО. Пушечный выстрел. Как Желизко забил супергол за Лехию в Польше
Украинский хавбек забил третий мяч в чемпионате Польши
Украинский полузащитник Иван Желизко забил красивый гол в чемпионате Польши. Он отличился в поединке 33-го тура Экстраклясы против Погони из Щецина. Эта игра завершилась ничью (3:3).
На 40-й минуте встречи 24-летний уроженец Львова после розыгрыша углового получил передачу и мощным ударом с 25 метров отправил мяч в верхний угол ворот соперника.
Это уже третий гол Желизко в трех последних матчах за Лехию. Суммарно в его активе в сезоне – 24 матча чемпионата Польши и 3 забитых гола, а также один поединок Кубка Польши.
Иван провел на поле весь матч и получил оценку 7,8 от портала SofaScore. Также в составе гданьского клуба сыграли украинцы Максим Хлань и Богдан Вьюнник, а Антон Царенко вышел на замену на 83-й минуте вместо Хланя. Вратарь Богдан Сарнавский весь матч оставался в резерве.
Благодаря этому результату Лехия (14-е место, 37 очков) сохранила место в Экстраклясе на следующий сезон. В последнем туре команда из Гданьска сыграет дома против ГКС Катовице.
Чемпионат Польши. 33-й тур, 17 мая 2025
Погонь Щецин – Лехия Гданьск – 3:3
Голы: Ульссон, 32 (автогол), Улвестад, 45, Кулурис, 72 – Сезоненко, 6, Желизко, 40, Глоговски, 90+6
Видеообзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лех
|33
|21
|4
|8
|67 - 31
|67
|2
|Ракув
|33
|19
|9
|5
|49 - 22
|66
|3
|Ягеллония
|33
|17
|9
|7
|55 - 41
|60
|4
|Погонь Щецин
|33
|17
|6
|10
|58 - 39
|57
|5
|Легия
|33
|15
|8
|10
|58 - 43
|53
|6
|Краковия
|33
|13
|9
|11
|56 - 52
|48
|7
|Мотор Люблин
|33
|13
|7
|13
|45 - 57
|46
|8
|Гурник Забже
|33
|13
|7
|13
|42 - 38
|46
|9
|Катовице
|33
|13
|7
|13
|46 - 45
|46
|10
|Пяст
|33
|11
|12
|10
|37 - 35
|45
|11
|Корона Кельце
|33
|11
|11
|11
|36 - 44
|44
|12
|Радомяк
|33
|11
|8
|14
|46 - 49
|41
|13
|Видзев Лодзь
|32
|10
|7
|15
|35 - 47
|37
|14
|Лехия
|33
|10
|7
|16
|42 - 56
|37
|15
|Заглембе Л
|33
|10
|6
|17
|32 - 49
|36
|16
|Сталь Мелец
|33
|7
|9
|17
|37 - 54
|30
|17
|Шлёнск
|33
|6
|11
|16
|37 - 52
|29
|18
|Пуща
|32
|6
|9
|17
|36 - 60
|27
События матча
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