ВИДЕО. Пушечный выстрел. Как Желизко забил супергол за Лехию в Польше

Украинский полузащитник Иван Желизко забил красивый гол в чемпионате Польши. Он отличился в поединке 33-го тура Экстраклясы против Погони из Щецина. Эта игра завершилась ничью (3:3).

На 40-й минуте встречи 24-летний уроженец Львова после розыгрыша углового получил передачу и мощным ударом с 25 метров отправил мяч в верхний угол ворот соперника.

Это уже третий гол Желизко в трех последних матчах за Лехию. Суммарно в его активе в сезоне – 24 матча чемпионата Польши и 3 забитых гола, а также один поединок Кубка Польши.

Иван провел на поле весь матч и получил оценку 7,8 от портала SofaScore. Также в составе гданьского клуба сыграли украинцы Максим Хлань и Богдан Вьюнник, а Антон Царенко вышел на замену на 83-й минуте вместо Хланя. Вратарь Богдан Сарнавский весь матч оставался в резерве.

Благодаря этому результату Лехия (14-е место, 37 очков) сохранила место в Экстраклясе на следующий сезон. В последнем туре команда из Гданьска сыграет дома против ГКС Катовице.

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Чемпионат Польши. 33-й тур, 17 мая 2025

Погонь Щецин – Лехия Гданьск – 3:3

Голы: Ульссон, 32 (автогол), Улвестад, 45, Кулурис, 72 – Сезоненко, 6, Желизко, 40, Глоговски, 90+6

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