Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал Мастерса в Риме. Видеообзор матча

18 мая испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Янника Синнера в финале грунтового турнира АТР 1000 в Риме, столице Италии.

Карлитос одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 6:1 за 1 час и 45 минут. В первой партии Синнер не реализовал двойной сетбол на приеме в 12-м гейме.

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Алькарас на пути к чемпионству, помимо Синнера, также прошел Душана Лайовича, Ласло Дьере, Карена Хачанова, Джека Дрейпера и Лоренцо Музетти.

Карлос выиграл 19-й трофей в карьере и 7-й на Мастерсах.

🏆 ATP 1000 Рим. Грунт. Финал

Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [3] – 6:7 (5:7), 1:6

Видеообзор матча