АЛЬКАРАС: «Вероятно, это один из лучших матчей, которые я провел»

Победитель престижного турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии, Карлос Алькарас ответил на вопросы журналистов.

– С какими ощущениями вы выходите из этого выигранного финала?

– Думаю, сегодня (в воскресенье) мы оба показали очень высокий уровень, особенно в первом сете. Он был очень-очень напряженным; матчи против Янника всегда очень тактические. Я хорошо начал и ни разу не потерял концентрацию. Вероятно, это один из лучших матчей, которые я когда-либо провел, особенно потому, что мне удалось сохранить высокий уровень на протяжении всей игры. Я очень этим горжусь.

– Вы упомянули тактику. Есть ли ощущение, что вы теперь лучше контролируете этот аспект в матчах с Янником Синнером, которого обыграли в четырех последних встречах?

– Скажем так: я знаю, как нужно играть против него. Против Янника нужно быть готовым и четко думать, каждый раз, когда я разыгрываю очко или гейм, я должен знать, что делать даже в случае ошибки – просто продолжать в том же духе. В начале финала я точно знал, что нужно делать, и придерживался этой стратегии весь матч. Думаю, это сработало.

– Считаете ли вы, что по-другому подходите к матчам против Синнера по сравнению с другими соперниками, учитывая вашу продолжающуюся соперничество на высшем уровне?

– Он – лучший игрок в мире. То, что он отсутствовал на туре три месяца, не имеет значения. Цифры говорят сами за себя: он выигрывает почти все матчи, в которых участвует. Именно поэтому я особенно сконцентрирован, когда играю против него. Если я не показываю свою лучшую игру, 10 из 10 раз я не смогу его обыграть. И да, я чувствую, что энергия в наших матчах иная, не такая, как с другими игроками. У него есть эта особая «аура». Когда ты видишь его по ту сторону сетки, это действительно немного иначе.

– Насколько эта победа в Риме прибавляет вам уверенности перед Ролан Гаррос, где вы действующий чемпион?

– Конечно, победа на турнире добавляет много уверенности перед следующими стартами. Она показывает, что ты движешься в правильном направлении, правильным способом, демонстрируя хороший теннис. Так что да, я очень вдохновлен тем, что меня ждет. Это значит, что я все делаю правильно и продолжу работать, чтобы быть в хорошей форме к Парижу.