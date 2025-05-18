Динамо – чемпион, Александрия – вторая, Черноморец – в Первую лигу

Победив на выезде «Зарю», «Полесье» переместилось на четвертое место, дающее право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги конференций. А вот «Карпаты» это четвертое место потеряли, уступив на выезде «Колосу». Сыграв вничью с «Черноморцем», «Динамо» досрочно стало чемпионом страны. А одесситы досрочно вылетели в Первую лигу. Обыграв «Верес», «Александрия» впервые в своей истории завоевала «серебро».

Дебют тура

ФК Полесье. Александр Максимов

После резонансной, но так до конца и не понятной отставки Имада Ашура с поста главного тренера «Полесья», исполняющим обязанности наставника житомирской команды стал Александр Максимов. Его дебют на тренерском мостике «волков» припал на выездной поединок против «Зари». И у новоявленного тренера «Полесья» первый блин получился не комом: его команда добыла три очка, и за тур до финиша чемпионата занимает в таблице четвертое, еврокубковое место.

Сейв тура

Вполне возможно, «Полесье» и не добыло бы победы в игре против «Зари», если бы на последних минутах встречи Билоцерковец реализовал выход один на один из голкипером «волков» Волынцом. Казалось бы, Владимир делал все правильно, но его удар страж ворот житомирской команды сумел парировать ногой.

Откровение тура

После матча с «Оболонью» главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб намекнул, что по окончании сезона может оставить криворожскую команду: «Хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Я чувствовал их поддержку, они всегда рядом с нами. Еще раз спасибо Кривому Рогу за эти невероятные три года. Цикл подходит к концу».

Цифра тура

Победив «Карпаты», «Колос» добыл долгожданную домашнюю победу. Всего вторую викторию в родных стенах. Последний раз до этого «колоски» выигрывали в Ковалевке аж в сентябре прошлого года.

ФК Колос

Ошибка тура

На 55-й минуте матча «Колос» – «Карпаты» голкипер гостей Кинарейкин совершил ошибку, которая может стоить его команде еврокубковых перспектив. Яков не справился с дальним то ли ударом, то ли навесом Велетня, который забросил мяч за шиворот голкиперу «Карпат».

Событие тура

Для того, чтобы оформить чемпионский титул, «Динамо» было достаточно не проиграть в Одессе «Черноморцу». И «Динамо» выполнило задачу-минимум, сыграв в результативную ничью. И теперь, за тур до финиша сезона, команда Александра Шовковского стала недосягаемой для «Александрии», добыв 17-й чемпионский титул УПЛ.

Бомбардир тура

В матче против «Черноморца» полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко забил мяч, который стал для него 114-м за «бело-синих» в чемпионатах страны. По этому показателю динамовский ветеран превзошел на один гол показатель еще одной динамовской легенды – Сергея Реброва.

Эмблема тура

После того, как «Динамо» в игре против «Черноморца» добыло свой 17-й чемпионский титул в независимой истории, на официальных страницах киевского клуба в соцсетях появилась эмблема с тремя звездами, символизирующими 30-ть чемпионских титулов (еще 13-ть раз динамовцы становились чемпионами СССР).

Фиаско тура

Ничья против «Динамо» не стала почетной для «Черноморца». За тур до финиша сезона одесситы потеряли даже теоретические шансы финишировать выше двух последних мест в таблице. Последний раз до этого «моряки» покидали элитный дивизион в 2019 году, а спустя два года вернулись в УПЛ.

История тура

Впервые в своей истории «Александрия» финиширует на втором месте в чемпионате Украины. После уверенной победы над «Вересом» подопечные Руслана Ротаня стали недосягаемы для «Шахтера» и получат серебряный комплект наград. В свою очередь, «горняки» впервые с далекого 1996 года финишируют ниже второго места.

Поздравление тура

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань не смог закончить послематчевую пресс-конференцию по той причине, что в это время его подопечные, бурно празднующие серебряные медали, облили своего наставника шампанским из огромной бутылки. Наставник не пострадал. Наоборот, остался очень довольным.

ФК Александрия

Травма тура

Очень опасное столкновение произошло в матче «Шахтер» – «Ингулец» в дебюте второй половины встречи. Полузащитник «горняков» Судаков в надежде получить мяч въехал ногой в голкипера «казаков» Жилкина. Врачи оперативно появились на поле и оказали помощь Антону. Он вроде был готов продолжать игру, но в итоге был заменен. И, уходя из поля, заплакал.

Серия тура

«Левый берег» не мог выиграть в УПЛ в последних восьми поединках. Неудачная серия «аистов» прервалась в поединке против «Руха». Подопечные Виталия Первака одержали победу (1:0) и покинули зону прямого вылета.

Ничья тура

ЛНЗ и «Ворскла» расписали нулевую ничью. Для черкасской команды эта ничья – уже пятая подряд. Тем не менее, не мытьем, так катаньем, подопечные Романа Григорчука сохранили элитную прописку на следующий сезон.

Символическая сборная тура