Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан назвал более одаренного футболиста, чем Роналдиньо. Зидан выделил своего соотечественника Тьерри Анри.

«Роналдиньо – особенный игрок, но Тьерри Анри, пожалуй, технически самый одаренный футболист, который когда-либо играл в эту прекрасную игру», – сказал Зидан.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.