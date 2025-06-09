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  4. Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Испания
09 июня 2025, 05:20 |
418
0

Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»

Француз выделил Зинедина Зидана

09 июня 2025, 05:20 |
418
0
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан назвал более одаренного футболиста, чем Роналдиньо. Зидан выделил своего соотечественника Тьерри Анри.

«Роналдиньо – особенный игрок, но Тьерри Анри, пожалуй, технически самый одаренный футболист, который когда-либо играл в эту прекрасную игру», – сказал Зидан.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Тьерри Анри Зинедин Зидан Роналдиньо
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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