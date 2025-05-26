Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля

Звездный испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль определился со своим будущим.

По информации Transferfeed, Ямаль уже в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом. В новом контракте Ямаля будет прописана клаусула, ведь им продолжают интересоваться саудовские клубы. В новом соглашении сумма отступных за Ламина будет прописана в размере более 1 миллиарда евро.

В этом сезоне Ямаль провел 54 матча, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Ранее сообщалось, что Ямаль заблокировал трансфер «Барселоны». Он категорически против.