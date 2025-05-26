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  4. Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Испания
26 мая 2025, 04:43 |
364
0

Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля

В новом контракте вингера будет прописана большая клаусула

26 мая 2025, 04:43 |
364
0
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Звездный испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль определился со своим будущим.

По информации Transferfeed, Ямаль уже в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом. В новом контракте Ямаля будет прописана клаусула, ведь им продолжают интересоваться саудовские клубы. В новом соглашении сумма отступных за Ламина будет прописана в размере более 1 миллиарда евро.

В этом сезоне Ямаль провел 54 матча, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Ранее сообщалось, что Ямаль заблокировал трансфер «Барселоны». Он категорически против.

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Ламин Ямаль Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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