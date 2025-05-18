Виталий ПЕРВАК: «У Левого Берега появился шанс удержаться в УПЛ»

Наставник «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от победы своих подопечных в поединке 29-го тура УПЛ над «Рухом» (1:0):

«У нас были кадровые проблемы из-за перебора желтых карточек, травм. Но когда на кону сохранение прописки в УПЛ, то на первый план часто выходят бойцовские качества, желание прыгнуть выше головы. По первому тайму у меня практически не было претензий к подопечным.

Помог ли быстрый гол Шастала? То, что он добавил вдохновения – не сомневаюсь, с другой стороны – появилась нервозность, стремление сыграть на результат. Пришлось в перерыве объяснить ребятам, что с такой агрессивной командой, как «Рух», не стоит этого делать, иначе неприятностей не избежать.

Все же, вторым таймом я остался менее доволен. Львовяне нагнетали темп, умело прессинговали и усложнили нам жизнь. Но я считаю, что мы больше наиграли на победу. Сегодня это главное.

Важно, что теперь мы сами будем решать свою судьбу. В заключительном туре нужно обязательно добиться нужного результата с «Оболонью».

«Левый Берег» занимает 14-е место в чемпионате Украины, набрав 26 очков.