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  4. Суркис обратился к болельщикам Динамо после чемпионства в УПЛ 2024/25
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 21:08 | Обновлено 18 мая 2025, 21:15
1462
8

Суркис обратился к болельщикам Динамо после чемпионства в УПЛ 2024/25

Президент киевского клуба поздравил фанов и игроков с завоеванием трофея

18 мая 2025, 21:08 | Обновлено 18 мая 2025, 21:15
1462
8
Суркис обратился к болельщикам Динамо после чемпионства в УПЛ 2024/25
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского Динамо Игорь Суркис обратился к болельщикам после досрочного чемпионства команды в сезоне УПЛ 2024/25:

«Уважаемые болельщики, наконец-то могу снова сказать вам эти слова...

От всей души поздравляю всех вас с долгожданным чемпионством! Я горжусь тем, что в это непростое для всей страны время наша с вами команда подарила яркие, победные, чемпионские эмоции нашим фанатам, многие из которых узнали об этой новости, защищая Украину от российского агрессора. Наши ребята проявили настоящий динамовский характер, несокрушимую волю на поле, преданность ромбу на сердце и украинскому футболу.

Особенно приятно, что сегодня чемпионами стала команда, где на 95% играют наши украинские ребята, большинство из которых - воспитанники нашей академии. Это – наша гордость. Мы не просто выиграли золотые медали – мы доказали, что «Динамо» держится на своих, на родных, на верных.

Очередной раз доказали это и наши юноши, которые вчера защитили титул чемпионов Украины, в очередной раз показав, что детско-юношеская школа «Динамо» – лучшая в стране!

Хочу вам сообщить трогательную новость: на матче с «Колосом» мы представим обновленный логотип клуба с третьей звездой, который будет иметь особое значение и посвящение. Поверьте, это будет символ, который будет говорить больше, чем слова.

Уважаемые болельщики, этот титул – не конец, а новая глава в славной истории нашего «Динамо». Мы продолжим развивать клуб, инвестировать в нашу детско-юношескую школу, расширять социальные и благотворительные программы. Ведь победы на футбольном поле - это лишь вершина большого труда, который мы ежедневно осуществляем вместе.

И самое главное, что я еще раз хочу подчеркнуть... Искренняя благодарность Вооруженным Силам Украины. Нашим ангелам. Нашим защитникам. Именно благодаря им мы можем играть в футбол, болеть, радоваться победам и просто жить в свободной, независимой Украине. Только благодаря вам сегодня мы говорим эти слова... Динамо Киев – чемпион Украины!»

Динамо гарантировало себе трофей чемпионата Украины после ничьей в матче 29-го тура против Черноморца (1:1). Для бело-синих это 17-е чемпионство в истории клуба.

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Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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Burevestnik
порадували Динамо Ю-19  - знову чемпіони !!!
в 29 матчах забили  104 голи !!!
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+1
Oleksandr
Пожалуй, це остання людина у цьому світі, кого би я привітав із чемпіонством
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-1
Gargantua81
тут конечно ставка на воспитанников не так стратегия, как провал селекции. Из тех кого купили готовыми игроками заиграл один Кабаев.
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-3
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