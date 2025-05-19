Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 06:00 |
2423
0

Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»

У киевского клуба будет обновленный логотип

19 мая 2025, 06:00 |
2423
0
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на чемпионство киевлян в сезоне УПЛ-2024/25 и сообщил радостную весть – у клуба скоро появится обновленный логотип.

«Хочу вам сообщить трогательную новость: на матче с «Колосом» мы представим обновленный логотип клуба с третьей звездой, который будет иметь особое значение и посвящение. Поверьте, это будет символ, который будет говорить больше, чем слова», – сказал Суркис.

Ранее «Динамо» показало, как будет выглядеть новая эмблема клуба после чемпионства в чемпионате Украины по футболу сезона 2024/25.

По теме:
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства
Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ламин ЯМАЛЬ: «Мы не можем больше так делать»
Футбол | 19 мая 2025, 03:47 0
Ламин ЯМАЛЬ: «Мы не можем больше так делать»
Ламин ЯМАЛЬ: «Мы не можем больше так делать»

Испанец был разочарован количеством пропущенных голов в матче с «Реалом»

Экс-форвард Наполи – о Судакове: «Я бы его подписал немедленно»
Футбол | 19 мая 2025, 00:13 6
Экс-форвард Наполи – о Судакове: «Я бы его подписал немедленно»
Экс-форвард Наполи – о Судакове: «Я бы его подписал немедленно»

Эмануэле Калайо хочет увидеть украинца в Неаполе

Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Футбол | 18.05.2025, 12:07
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Бокс | 18.05.2025, 10:02
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
Футбол | 18.05.2025, 09:13
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
17.05.2025, 21:56 19
Футбол
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
17.05.2025, 02:25 1
Бокс
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
17.05.2025, 20:33 4
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
17.05.2025, 15:30 30
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
«Вы должны мне помочь». У Левандовски есть просьба к Ямалю и Рафинье
«Вы должны мне помочь». У Левандовски есть просьба к Ямалю и Рафинье
17.05.2025, 02:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем