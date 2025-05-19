Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»

Президент «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на чемпионство киевлян в сезоне УПЛ-2024/25 и сообщил радостную весть – у клуба скоро появится обновленный логотип.

«Хочу вам сообщить трогательную новость: на матче с «Колосом» мы представим обновленный логотип клуба с третьей звездой, который будет иметь особое значение и посвящение. Поверьте, это будет символ, который будет говорить больше, чем слова», – сказал Суркис.

Ранее «Динамо» показало, как будет выглядеть новая эмблема клуба после чемпионства в чемпионате Украины по футболу сезона 2024/25.