ФОТО. Динамо показало, как будет выглядеть эмблема клуба после чемпионства
Киевляне прибавили на логотип третью звезду
В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».
Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25.
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Это чемпионство является для «Динамо» 17-м в истории независимой Украины и 30-м в целом, если учитывать чемпионаты СССР. Достижение киевлян дает им законное право добавить на логотип клуба третью звезду, что киевляне подтвердили в официальных социальных сетях клуба.
Судя по новому аватару в аккаунтах «Динамо», новая клубная эмблема будет выглядеть примерно так:
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подивіться яке "джерело" цієї інфи.
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Головне, що Ігорюша😸
Дочекався появи твоєї❗
Ти мені - сказати мушу:
Вже дорожчий за трофеї❗🏆 😊