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  4. ФОТО. Динамо показало, как будет выглядеть эмблема клуба после чемпионства
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 17:44 |
4315
20

ФОТО. Динамо показало, как будет выглядеть эмблема клуба после чемпионства

Киевляне прибавили на логотип третью звезду

18 мая 2025, 17:44 |
4315
20
ФОТО. Динамо показало, как будет выглядеть эмблема клуба после чемпионства
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это чемпионство является для «Динамо» 17-м в истории независимой Украины и 30-м в целом, если учитывать чемпионаты СССР. Достижение киевлян дает им законное право добавить на логотип клуба третью звезду, что киевляне подтвердили в официальных социальных сетях клуба.

Судя по новому аватару в аккаунтах «Динамо», новая клубная эмблема будет выглядеть примерно так:

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логотип Динамо Киев фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 20
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Gargantua81
Шовковский конечно молодчина. С очень слабеньким составом взял чемпионство и прошел сезон в Украине без поражений. Теперь надо усиливаться. Особенно в защите.
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
Шикарна емблема не зупиняємось крокуємо далі за зірками 
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+6
Александр Шевченко
НАЙС!!!!! Это вам не какая-то захудалая вагина на эмблеме у сами знаете какого клуба
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+5
Fitness.sports
Шахтёр даже половины звёзд не имеет. Динамо Киев топ клуб.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
не хвилюйтесь !!!
подивіться яке "джерело" цієї інфи.
Ответить
0
Андрій Заліщук
Ну норм
Ответить
0
Spaceman
Це ж було вже..Навіщо було повертатись до ромба?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Три зірки🌟🌟🌟 тепер в Мурлики і моє серце❤️
.
Головне, що Ігорюша😸
Дочекався появи твоєї❗
Ти мені - сказати мушу:
Вже дорожчий за трофеї❗🏆 😊
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-1
Tea with milk
В ЗСУ давно звёзды на кресты поменяли, а эти всё в совке огпу)
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-1
_9Quantum19_
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-3
Показать Скрыть 3 ответа
_9Quantum19_
І що це за жах?? Звідки тут третя зірка? Ми живемо в незалежній Україні. І в незалежній Україні у київського "Динамо" сімнадцять чемпіонств. Тому питання: що це за маячня про третю зірку?
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-5
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