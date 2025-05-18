Галатасарай стал чемпионом. У Трабзонспора с Зубковым и Сиканом – ничья

Вечером 18 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Турции.

Галатасарай разгромил Кайсериспор (3:0) и в 3-й раз подряд и в 25-й в истории выиграл чемпионат Турции.

Главный бомбардир Галатасарая Виктор Осимхен лидирует в списке бомбардиров с 25 голами в чемпионате.

За два тура до финиша Галатасарай набрал 89 очков и стал недосягаемым для Фенербахче (81) под руководством Жозе Моуриньо.

Трабзонспор на выезде сыграл вничью с командой Бодрумспор (1:1). Украинец Александр Зубков отыграл весь матч и в конце игры получил желтую карточку. Даниил Сикан вышел на замену на 85-й минуте. Арсений Батагов не попал в заявку гостей из-за травмы.

Чемпионат Турции

36-й тур, 18 мая

Аланьяспор – Бешикташ – 1:1

Антальяспор – Газиантеп – 0:0

Бодрумспор – Трабзонспор – 1:1

Галатасарай – Кайсериспор – 3:0

Касымпаша – Башакшехир – 2:3

Ризеспор – Гезтепе – 6:3

Самсунспор – Сивасспор – 1:0

Фенербахче – Эюпспор – 2:1

Турнирная таблица

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