Галатасарай стал чемпионом. У Трабзонспора с Зубковым и Сиканом – ничья
До окончания турецкого чемпионата осталось два тура
Вечером 18 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Турции.
Галатасарай разгромил Кайсериспор (3:0) и в 3-й раз подряд и в 25-й в истории выиграл чемпионат Турции.
Главный бомбардир Галатасарая Виктор Осимхен лидирует в списке бомбардиров с 25 голами в чемпионате.
За два тура до финиша Галатасарай набрал 89 очков и стал недосягаемым для Фенербахче (81) под руководством Жозе Моуриньо.
Трабзонспор на выезде сыграл вничью с командой Бодрумспор (1:1). Украинец Александр Зубков отыграл весь матч и в конце игры получил желтую карточку. Даниил Сикан вышел на замену на 85-й минуте. Арсений Батагов не попал в заявку гостей из-за травмы.
Чемпионат Турции
36-й тур, 18 мая
- Аланьяспор – Бешикташ – 1:1
- Антальяспор – Газиантеп – 0:0
- Бодрумспор – Трабзонспор – 1:1
- Галатасарай – Кайсериспор – 3:0
- Касымпаша – Башакшехир – 2:3
- Ризеспор – Гезтепе – 6:3
- Самсунспор – Сивасспор – 1:0
- Фенербахче – Эюпспор – 2:1
Турнирная таблица
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