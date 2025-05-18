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Чемпионат Турции
Фенербахче
18.05.2025 19:00 – FT 2 : 1
Эюпспор
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Турция
18 мая 2025, 21:35 | Обновлено 18 мая 2025, 21:48
174
0

Галатасарай стал чемпионом. У Трабзонспора с Зубковым и Сиканом – ничья

До окончания турецкого чемпионата осталось два тура

18 мая 2025, 21:35 | Обновлено 18 мая 2025, 21:48
174
0
Галатасарай стал чемпионом. У Трабзонспора с Зубковым и Сиканом – ничья
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Вечером 18 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Турции.

Галатасарай разгромил Кайсериспор (3:0) и в 3-й раз подряд и в 25-й в истории выиграл чемпионат Турции.

Главный бомбардир Галатасарая Виктор Осимхен лидирует в списке бомбардиров с 25 голами в чемпионате.

За два тура до финиша Галатасарай набрал 89 очков и стал недосягаемым для Фенербахче (81) под руководством Жозе Моуриньо.

Трабзонспор на выезде сыграл вничью с командой Бодрумспор (1:1). Украинец Александр Зубков отыграл весь матч и в конце игры получил желтую карточку. Даниил Сикан вышел на замену на 85-й минуте. Арсений Батагов не попал в заявку гостей из-за травмы.

Чемпионат Турции

36-й тур, 18 мая

  • Аланьяспор – Бешикташ – 1:1
  • Антальяспор – Газиантеп – 0:0
  • Бодрумспор – Трабзонспор – 1:1
  • Галатасарай – Кайсериспор – 3:0
  • Касымпаша – Башакшехир – 2:3
  • Ризеспор – Гезтепе – 6:3
  • Самсунспор – Сивасспор – 1:0
  • Фенербахче – Эюпспор – 2:1

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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