18 мая состоялся матч 29-го тура УПЛ 2024/25 между командами Черноморец и Динамо.

Поединок прошел на стадионе в Одессе. Игра завершилась со счетом 1:1.

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После завершения встречи наставник одесситов Александр Кучер пришел на традиционное флеш-интервью. Однако специалист так и не ответил до конца на первый вопрос:

– Казалось бы, ничья с «Динамо» – позитивный для «Черноморца» результат, но не сегодня. На последних минутах вы пытались докричаться до футболистов. Капитан говорил, что уже встали. Почему не смогли? Сил уже не хватило?

– Не знаю. Можем, конечно, поздравить Динамо с чемпионством, но мы не хотели, чтобы они здесь его праздновали. Думаю, все видели, что сегодня мы пытались завоевать…, – сказал Кучер.

Видимо, эмоции помешали Кучера все-таки закончить свою речь. Черноморец вылетел из УПЛ и в следующем сезоне сыграет в Первой лиге. У одесской команды 22 очка за 29 сыгранных матчей.

ВИДЕО. Кучер покинул флеш-интервью после матча с Динамо, так и не ответив