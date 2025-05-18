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  4. ВИДЕО. Кучер покинул флеш-интервью после матча с Динамо, так и не ответив
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 20:04 | Обновлено 18 мая 2025, 20:06
457
0

ВИДЕО. Кучер покинул флеш-интервью после матча с Динамо, так и не ответив

Главный тренер Черноморца начал свою речь, но, видимо, эмоции помешали

18 мая 2025, 20:04 | Обновлено 18 мая 2025, 20:06
457
0
ВИДЕО. Кучер покинул флеш-интервью после матча с Динамо, так и не ответив
Александр Кучер

18 мая состоялся матч 29-го тура УПЛ 2024/25 между командами Черноморец и Динамо.

Поединок прошел на стадионе в Одессе. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник одесситов Александр Кучер пришел на традиционное флеш-интервью. Однако специалист так и не ответил до конца на первый вопрос:

– Казалось бы, ничья с «Динамо» – позитивный для «Черноморца» результат, но не сегодня. На последних минутах вы пытались докричаться до футболистов. Капитан говорил, что уже встали. Почему не смогли? Сил уже не хватило?

– Не знаю. Можем, конечно, поздравить Динамо с чемпионством, но мы не хотели, чтобы они здесь его праздновали. Думаю, все видели, что сегодня мы пытались завоевать…, – сказал Кучер.

Видимо, эмоции помешали Кучера все-таки закончить свою речь. Черноморец вылетел из УПЛ и в следующем сезоне сыграет в Первой лиге. У одесской команды 22 очка за 29 сыгранных матчей.

ВИДЕО. Кучер покинул флеш-интервью после матча с Динамо, так и не ответив

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Черноморец Одесса Динамо Киев Черноморец - Динамо Александр Кучер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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