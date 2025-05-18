ВИВЧАРЕНКО: «В Одессе играть приятно. Чувствую гордость за себя и Динамо»

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от выездного матча с «Черноморцем» (1:1), в котором столичная команда оформила чемпионство.

– Поздравляем с чемпионством. Что вы чувствуете сейчас?

– В первую очередь – гордость. За себя, за команду, за болельщиков. Очень горжусь тем, что являюсь частью этого клуба.

– Игра завершилась результативной ничьей – 1:1. Не было ли ощущения, что играете совсем не с аутсайдером чемпионата? Ведь в конце матча они вас ощутимо прижали.

– С любой командой приходится выходить на поле, не думая о том, на каком она месте. Поэтому об этом вообще не думали.

– Сегодня впервые за долгое время на трибуны допустили болельщиков. Как вам атмосфера на стадионе?

– На всех стадионах разная атмосфера, но здесь она для меня особенная, потому что я играю дома. Приезжать в Одессу всегда приятно, тем более впервые за три с половиной года болельщикам разрешили прийти. Так что это замечательно, что они наконец здесь.