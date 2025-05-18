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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 17:56 | Обновлено 18 мая 2025, 18:20
1890
8

Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству трофеев в независимой Украине

Киевская команда в 17-й раз завоевала чемпионский титул

18 мая 2025, 17:56 | Обновлено 18 мая 2025, 18:20
1890
8
Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству трофеев в независимой Украине

Киевское Динамо стало победителем чемпионата Украины 2024/25, опередив в турнирной таблице Александрию и донецкий Шахтер.

Киевское Динамо сыграло вничью с Черноморцем (1:1). Александрия победила Верес (3:1) и отфиксировала второе место, не дав приблизиться Шахтеру, который разгромил Ингулец (4:1).

Динамо стало чемпионом Украины в 17-й раз (Шахтер имеет 15 титулов).

Шахтер опережает Динамо по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины. Донецкая команда суммарно имеет 40 трофеев, а у киевлян стало 39 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).

При этом Шахтер имеем 15-й трофеев Кубка Украины (у Динамо – 13 побед в Кубке).

Однако с момента независимости у донецкой команды есть один евротрофей – Кубок УЕФА 2009.

Равенство между Шахтером и Динамо сохраняется по числу побед в Суперкубках Украины (по 9 титулов).

🏆 Количество трофеев у украинских клубов

Шахтер (Донецк) – 40 трофеев:

  • Кубок УЕФА – 1 победа
  • Чемпионат Украины – 15 побед
  • Кубок Украины – 15 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

Динамо (Киев) – 39 трофеев:

  • Чемпионат Украины – 17 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

  • Таврия (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
  • Черноморец (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
  • Ворскла (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)

🏆 Количество трофеев в советский период

Динамо завоевало 28 трофеев в СССР:

  • 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона)
  • 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).

У Шахтера за советский период 5 трофеев:

  • 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).

Другие украинские клубы с трофеями:

  • Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал Днепр и 1 раз – Заря (Луганск).
  • Кубком СССР по разу владели Металлист (Харьков), Карпаты (Львов) и Днепр
  • У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.

📊 Инфографика

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Динамо Киев Шахтер Донецк выбор редакции статистические расклады Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 8
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sania
"Шахтарю потрібно ще років 20,що б спробувати наблизитись до Динамо за кількістю трофеїв" а чому не такий заголовок????
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+1
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Falko
Отаман працює в редакції Sport.ua? ))
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Головне, що Ігорюша😸
Дочекався появи твоєї❗
Ти мені - сказати мушу:
Вже дорожчий за трофеї❗🏆 😊
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0
_9Quantum19_
Вже тридцять чотири роки незалежності, а все радянське минуле не відпускає...
Ответить
-5
SHN
срср с больших букв!!!
Ща придет товарищ майор
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-5
AK.228
Приблизилось 
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-6
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