В составе ли Ярмолюк? Стали известны составы Брентфорда и Фулхэма

18 мая в матче 37-го тура АПЛ встретятся «Брентфорд» и «Фулхэм».

Команды, в принципе, уже играют за престиж, ведь обе не могут пробиться в еврокубки, а также уже не вылетят из АПЛ.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет на футбольное поле в стартовом составе.

«Брентфорд» находится на 8-й строчке с 55 очками, а «Фулхэм» - на 11-й с 51 очком.

Брентфорд: Флеккен, Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Нергор, Ярмолюк, Мбемо, Висса, Дамсгор, Шаде

Фулхэм: Лено, Робинсон, Бесси, Андерсен, Тете, Лукич, Берге, Ивоби, Смит-Роу, Траоре, Хименес