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  4. В составе ли Ярмолюк? Стали известны составы Брентфорда и Фулхэма
Англия
18 мая 2025, 16:36 |
178
0

В составе ли Ярмолюк? Стали известны составы Брентфорда и Фулхэма

Команды встречаются в матче 37-го тура АПЛ

18 мая 2025, 16:36 |
178
0
В составе ли Ярмолюк? Стали известны составы Брентфорда и Фулхэма
Gtech Community Stadium

18 мая в матче 37-го тура АПЛ встретятся «Брентфорд» и «Фулхэм».

Команды, в принципе, уже играют за престиж, ведь обе не могут пробиться в еврокубки, а также уже не вылетят из АПЛ.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет на футбольное поле в стартовом составе.

«Брентфорд» находится на 8-й строчке с 55 очками, а «Фулхэм» - на 11-й с 51 очком.

Брентфорд: Флеккен, Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Нергор, Ярмолюк, Мбемо, Висса, Дамсгор, Шаде

Фулхэм: Лено, Робинсон, Бесси, Андерсен, Тете, Лукич, Берге, Ивоби, Смит-Роу, Траоре, Хименес

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд Фулхэм стартовые составы Егор Ярмолюк
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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