Три украинки получили первых соперниц в квалификации Ролан Гаррос 2025

18 мая состоялась жеребьевка квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции 2025.

В отборе к Ролан Гаррос выступят три украинские теннисистки: Юлия Стародубцева (WTA 80), Дарья Снигур (WTA 152) и Анастасия Соболева (WTA 225).

Стародубцева, которая получила первый номер посева, в первом раунде сыграет против представительницы Бельгии Ханне Вандевинкель (WTA 193). Юлия и Ханне проведут первое очное противостояние.

Снигур на старте квалификации поборется против Мариам Болквадзе (Грузия, WTA 198). Ранее Дарья играла с Мариам трижды, на счету украинки одна победа.

Соболева в первом круге встретится с 15-й сеяной Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 118). Это будет первый очный поединок соперниц.

Чтобы пробиться в основу РГ-2025, нужно выиграть три матча. Квалификационные поединки начнутся на следующей неделе, а основа стартует с 25 мая.

В основной сетке французского мейджора Украину гарантировано представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.