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  4. Три украинки получили первых соперниц в квалификации Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
18 мая 2025, 15:57 | Обновлено 18 мая 2025, 16:00
2260
4

Три украинки получили первых соперниц в квалификации Ролан Гаррос 2025

В отборе к французскому мейджору выступят Стародубцева, Снигур и Соболева

18 мая 2025, 15:57 | Обновлено 18 мая 2025, 16:00
2260
4
Три украинки получили первых соперниц в квалификации Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

18 мая состоялась жеребьевка квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции 2025.

В отборе к Ролан Гаррос выступят три украинские теннисистки: Юлия Стародубцева (WTA 80), Дарья Снигур (WTA 152) и Анастасия Соболева (WTA 225).

Стародубцева, которая получила первый номер посева, в первом раунде сыграет против представительницы Бельгии Ханне Вандевинкель (WTA 193). Юлия и Ханне проведут первое очное противостояние.

Снигур на старте квалификации поборется против Мариам Болквадзе (Грузия, WTA 198). Ранее Дарья играла с Мариам трижды, на счету украинки одна победа.

Соболева в первом круге встретится с 15-й сеяной Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 118). Это будет первый очный поединок соперниц.

Чтобы пробиться в основу РГ-2025, нужно выиграть три матча. Квалификационные поединки начнутся на следующей неделе, а основа стартует с 25 мая.

В основной сетке французского мейджора Украину гарантировано представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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Мариам Болквадзе Хэрриет Дарт Юлия Стародубцева Анастасия Соболева Дарья Снигур Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Юля №80 і у квалі, хоча й 1 номер.Минулого року вона була "королевою"квала.
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Андрій Заліщук
Triple "S", хто з цих трьох пройде в основу, робимо ставки, панове!
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