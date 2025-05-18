Три украинки получили первых соперниц в квалификации Ролан Гаррос 2025
В отборе к французскому мейджору выступят Стародубцева, Снигур и Соболева
18 мая состоялась жеребьевка квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции 2025.
В отборе к Ролан Гаррос выступят три украинские теннисистки: Юлия Стародубцева (WTA 80), Дарья Снигур (WTA 152) и Анастасия Соболева (WTA 225).
Стародубцева, которая получила первый номер посева, в первом раунде сыграет против представительницы Бельгии Ханне Вандевинкель (WTA 193). Юлия и Ханне проведут первое очное противостояние.
Снигур на старте квалификации поборется против Мариам Болквадзе (Грузия, WTA 198). Ранее Дарья играла с Мариам трижды, на счету украинки одна победа.
Соболева в первом круге встретится с 15-й сеяной Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 118). Это будет первый очный поединок соперниц.
Чтобы пробиться в основу РГ-2025, нужно выиграть три матча. Квалификационные поединки начнутся на следующей неделе, а основа стартует с 25 мая.
В основной сетке французского мейджора Украину гарантировано представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горожане» уступили в финальном матче «Кристал Пэлас»
Жасмин и Сара Эррани в двух сетах одолели Кудерметову и Мертенс в финале тысячника