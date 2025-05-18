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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 16:06 | Обновлено 18 мая 2025, 16:11
863
0

Клуб УПЛ сменит тренера. Заменой может стать экс-коуч из Бундеслиги

Младен Бартулович покинет луганский клуб

18 мая 2025, 16:06 | Обновлено 18 мая 2025, 16:11
863
0
Клуб УПЛ сменит тренера. Заменой может стать экс-коуч из Бундеслиги
ФК Заря. Младен Бартулович

Хорватский тренер луганской «Зари» Младен Бартулович покинет клуб в конце сезона, сообщает телеграм-каналы «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, матч с «Карпатами» станет для Младена последним у руля команды.

Руководство луганского клуба рассматривает кандидатуру Виктора Скрипника, который еще зимой был близок к возвращению в команду.

Виктор Скрипник начинал свою тренерскую карьеру в «Вердере».

Ранее сообщалось о том, что у «Зари» немало кадровой неопределенности.

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Заря Луганск отставка назначение тренера Младен Бартулович Виктор Скрипник
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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