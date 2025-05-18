Клуб УПЛ сменит тренера. Заменой может стать экс-коуч из Бундеслиги
Младен Бартулович покинет луганский клуб
Хорватский тренер луганской «Зари» Младен Бартулович покинет клуб в конце сезона, сообщает телеграм-каналы «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, матч с «Карпатами» станет для Младена последним у руля команды.
Руководство луганского клуба рассматривает кандидатуру Виктора Скрипника, который еще зимой был близок к возвращению в команду.
Виктор Скрипник начинал свою тренерскую карьеру в «Вердере».
Ранее сообщалось о том, что у «Зари» немало кадровой неопределенности.
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