Клуб УПЛ сменит тренера. Заменой может стать экс-коуч из Бундеслиги

Хорватский тренер луганской «Зари» Младен Бартулович покинет клуб в конце сезона, сообщает телеграм-каналы «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, матч с «Карпатами» станет для Младена последним у руля команды.

Руководство луганского клуба рассматривает кандидатуру Виктора Скрипника, который еще зимой был близок к возвращению в команду.

Виктор Скрипник начинал свою тренерскую карьеру в «Вердере».

Ранее сообщалось о том, что у «Зари» немало кадровой неопределенности.