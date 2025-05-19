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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
20.05.2025 21:00 - : -
Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия
19 мая 2025, 14:08 |
191
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Аль-Шабаб – Аль-Иттихад. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА

Матч состоится 20 мая в 21:00 по киевскому времени

19 мая 2025, 14:08 |
191
1
Аль-Шабаб – Аль-Иттихад. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
Getty Images/Global Images Ukraine

20 мая на «Аль-Шабаб Клуб Стедиум» состоится матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Шабаб» встретится с «Аль-Иттихад». Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

«Аль-Шабаб»

Команда неоднократно была чемпионом страны. Но вот уже десятилетие не получалось добиться трофея, даже в кубковом формате. А в прошлом сезоне ограничились 44 очками, и лишь по дополнительным показателям закончили хотя бы на восьмой позиции.

Конечно же, хотели большего, тем более что потенциал у коллектива немалый. Не все получалось, но в декабре наставником стал опытный и авторитетный Фатих Терим. Вскоре, после Нового года, укрепили и состав. И, кроме опорного полузащитника, Гленна Камара, приобрели и голкипера из киевского «Динамо», Бущана. В итоге с конца февраля и вплоть до конца апреля, проиграли только однажды, и то в кубке. Это позволило закрепиться на 6-м месте, впрочем, без шансов отправиться выше или ниже. Но при этом последних соперников, и «Аль-Ахли», и «Аль-Рияд», обыграли.

«Аль-Иттихад»

Клуб в 2023-м году сумел стать чемпионом, в девятый раз в целом и после почти паузы в полтора десятилетия – до этого первым он закончил еще в 2009-м году. Конечно же, укрепив состав, в том числе за счет подписания Бензема, рассчитывали сохранить статус лучшего. Но и Карим, и его новые партнеры во многом разочаровали, став год назад только 5-ми.

На это реагировали активностью прошлым летом, когда на тренерский пост пришел Лоран Блан, а в составе появились Мусса Диаби (за которого не пожалели 60 миллионов), Ауар, Райкович и Бергвейн с Данилу Перейрой. Новый вариант команды показал прекрасный прогресс. В итоге появился коллектив, считанное количество раз за весь сезон проигравший – во всех турнирах – закономерно, что это позволяет единолично лидировать. «Аль-Раэд» тоже победили, 3-1 в гостях.

Статистика личных встреч

После двух поражений «Аль-Шабаба», в текущем голе «Аль-Иттихад» выиграл и в чемпионате, и в Кубке короля.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев фаворитом. Но гости и после оформления чемпионства вне конкуренции – ждем, что здесь будет «тотал больше 3,5 голов» (коэффициент – 1,95).

Прогноз Sport.ua
Аль-Шабаб Эр-Рияд
20 мая 2025 -
21:00
Аль-Иттихад
Тотал больше 3.5 1.95 Сделать ставку
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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