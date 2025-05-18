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Англия
18 мая 2025, 11:23 | Обновлено 18 мая 2025, 11:33
42
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ньюкасл

18 мая в 18:30 состоится центральный матч 37-го тура АПЛ

18 мая 2025, 11:23 | Обновлено 18 мая 2025, 11:33
42
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ньюкасл
Коллаж Sport.ua

18 мая в 18:30 пройдет центральный поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал примет Ньюкасл на домашнем стадионе Эмирейтс.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль уже досрочно стал чемпионом Англии. Арсенал идет вторым с 68 очками, Ньюкасл – третьим (66).

Оба клуба пытаются закрепиться в зоне Лиги чемпионов, куда попадут 5 лучших команд АПЛ.

Турнирное положение: Ливерпуль (83), Арсенал (68), Ньюкасл, Челси и Астон Вилла (по 66), Манчестер Сити (65), Ноттингем Форест (62).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ньюкасл

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

Арсенал – Ньюкасл
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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