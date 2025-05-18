Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ньюкасл
18 мая в 18:30 состоится центральный матч 37-го тура АПЛ
18 мая в 18:30 пройдет центральный поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал примет Ньюкасл на домашнем стадионе Эмирейтс.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ливерпуль уже досрочно стал чемпионом Англии. Арсенал идет вторым с 68 очками, Ньюкасл – третьим (66).
Оба клуба пытаются закрепиться в зоне Лиги чемпионов, куда попадут 5 лучших команд АПЛ.
Турнирное положение: Ливерпуль (83), Арсенал (68), Ньюкасл, Челси и Астон Вилла (по 66), Манчестер Сити (65), Ноттингем Форест (62).
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ньюкасл
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports
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