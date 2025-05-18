Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер объявил о возвращении в Динамо
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 10:24 |
1489
3

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер объявил о возвращении в Динамо

Данило Силва будет работать в структуре киевского клуба

18 мая 2025, 10:24 |
1489
3
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер объявил о возвращении в Динамо
ФК Динамо Киев. Данило Силва

Бывший защитник «Динамо» Данило Силва вернулся в расположение киевского клуба. Бразилец будет работать в структуре «бело-синих». Об этом он сам рассказал на странице в Instagram.

«На этой неделе я официально вернулся в роль международного представителя ФК Динамо Киев!

Клубу, за который я имел удовольствие играть в течение 7 лет и который вывел меня на мировую арену, играя в крупнейших чемпионатах мира и который я теперь с гордостью представляю», – написал Силва.

Данило Силва провел в составе Динамо 220 поединков во всех официальных турнирах, забив три гола и отдав 19 результативных передач.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Ворскла
Защитник Колоса забил 3-й мяч в свои ворота в этом сезоне
Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Данило Силва Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Футбол | 17 мая 2025, 15:30 30
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?

Полесье, Карпаты и Кривбасс ведут напряженную борьбу за путевку в еврокубки

Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 18 мая 2025, 08:21 6
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок 29-го тура чемпионата Украины состоится 18 мая в 15:30 по Киеву

Карло Анчелотти – в сборной Бразилии. Патриарх не хочет осени
Футбол | 18.05.2025, 10:00
Карло Анчелотти – в сборной Бразилии. Патриарх не хочет осени
Карло Анчелотти – в сборной Бразилии. Патриарх не хочет осени
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
Футбол | 18.05.2025, 09:13
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Футбол | 18.05.2025, 08:41
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Любимец Борщаговки
Ответить
0
Oleksandr
🤮
Ответить
0
Pavel_i_C0
Один з найкращих легіонерів в історії Динамо Київ!!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 2
Бокс
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
17.05.2025, 07:46 6
Футбол
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
17.05.2025, 00:12 1
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 2
Футбол
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
17.05.2025, 05:02
Бокс
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
17.05.2025, 17:22 81
Футбол
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 2
Футбол
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем