ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер объявил о возвращении в Динамо
Данило Силва будет работать в структуре киевского клуба
Бывший защитник «Динамо» Данило Силва вернулся в расположение киевского клуба. Бразилец будет работать в структуре «бело-синих». Об этом он сам рассказал на странице в Instagram.
«На этой неделе я официально вернулся в роль международного представителя ФК Динамо Киев!
Клубу, за который я имел удовольствие играть в течение 7 лет и который вывел меня на мировую арену, играя в крупнейших чемпионатах мира и который я теперь с гордостью представляю», – написал Силва.
Данило Силва провел в составе Динамо 220 поединков во всех официальных турнирах, забив три гола и отдав 19 результативных передач.
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