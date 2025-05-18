ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер объявил о возвращении в Динамо

Бывший защитник «Динамо» Данило Силва вернулся в расположение киевского клуба. Бразилец будет работать в структуре «бело-синих». Об этом он сам рассказал на странице в Instagram.

«На этой неделе я официально вернулся в роль международного представителя ФК Динамо Киев!

Клубу, за который я имел удовольствие играть в течение 7 лет и который вывел меня на мировую арену, играя в крупнейших чемпионатах мира и который я теперь с гордостью представляю», – написал Силва.

Данило Силва провел в составе Динамо 220 поединков во всех официальных турнирах, забив три гола и отдав 19 результативных передач.