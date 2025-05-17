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  4. На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 22:51 |
2102
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На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам

«Трабзонспор» изучает летний трансфер украинца

17 мая 2025, 22:51 |
2102
1
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

26-летний полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко может летом покинуть столичный клуб.

По информации турецких СМИ, трансфер Шапаренко рассматривает турецкий клуб «Трабзонспор». Турки изучают финансовые аспекты этого подписания, после чего примут окончательное решение, покупать ли полузащитника.

В этом сезоне Шапаренко провел 36 матчей, забил семь голов и сделал десять ассистов. Ранее бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко остался возмущен игрой лидера киевлян Николая Шапаренко и дал ему совет на будущее.

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Трабзонспор Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Николай Шапаренко
Дмитрий Олейник Источник: Haber61.net
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Lulinnha
В этот вариант верю. Только 10 лямов турки за Шапку платить не будут. 
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