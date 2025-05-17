На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам

26-летний полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко может летом покинуть столичный клуб.

По информации турецких СМИ, трансфер Шапаренко рассматривает турецкий клуб «Трабзонспор». Турки изучают финансовые аспекты этого подписания, после чего примут окончательное решение, покупать ли полузащитника.

В этом сезоне Шапаренко провел 36 матчей, забил семь голов и сделал десять ассистов. Ранее бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко остался возмущен игрой лидера киевлян Николая Шапаренко и дал ему совет на будущее.