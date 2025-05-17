Украина. Премьер лига17 мая 2025, 22:51 |
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На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
«Трабзонспор» изучает летний трансфер украинца
17 мая 2025, 22:51 |
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26-летний полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко может летом покинуть столичный клуб.
По информации турецких СМИ, трансфер Шапаренко рассматривает турецкий клуб «Трабзонспор». Турки изучают финансовые аспекты этого подписания, после чего примут окончательное решение, покупать ли полузащитника.
В этом сезоне Шапаренко провел 36 матчей, забил семь голов и сделал десять ассистов. Ранее бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко остался возмущен игрой лидера киевлян Николая Шапаренко и дал ему совет на будущее.
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Комментарии 1
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В этот вариант верю. Только 10 лямов турки за Шапку платить не будут.
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