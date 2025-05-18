Карло Анчелотти – в сборной Бразилии. Патриарх не хочет осени

Немного раньше, размышляя о ближайших перспективах Карло Анчелотти, я очень надеялся, что мэтр тренерского цеха не выберет ВИП-ложу на «Сантьяго Бернабеу» с видом на солидные, но ничего не значащие на самом деле функции свадебного генерала в кортеже великого и ужасного дона Флорентино. Мои надежды оправдались.

Провалив сезон в «Мадриде», не сумев уйти красиво, красиво в общепризнанном варианте, Карло все-равно покидает «королевский клуб» с высоко поднятой головой. Потому что, с одной стороны, он самолично добавил сразу несколько звездочек на титульном фюзеляже самого титулованного клуба мира. А с другой – тренер-ветеран провернул такое, о чем до самого конца, то есть, до оглашения официального сообщения от бразильской футбольной конфедерации, и не верилось.

Не верилось не только потому, что, как оказалось, переговоры между Анчелотти, «Реалом» и бразильской федерацией шли очень сложно. И в какой-то момент какие-то очень авторитетные источники утверждали, что Карло никогда не окажется во главе «селесао».

Но не верилось лично мне еще и потому, что для 65-летнего тренера, привыкшего работать в исключительно удобных условиях, подобная трансформация может стать настоящим шоком во всех смыслах и ощущениях. Это ведь действительно чертовски сложно – все время выращивать клубнику, а затем резко перейти на взращивание гладиолусов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мне в этой связи почему-то все время крутился в голове пример с еще одним великим тренером – Оттмаром Хитцфельдом – который на склоне тренерской клубной карьеры решил попробовать хлеба в сборной. И в качестве своей пробы «Генерал» выбрал скромную Швейцарию. Умиротворительные пейзажи за окном, альпийские луга с пасущимися овцами, эдельвейсы, сыр и шоколад – что еще может больше подойти для патриарха, встречающего свою во всех смыслах заслуженную осень.

Скорее всего, именно такой и должна быть патриаршая осень. Спокойная, ровная, красивая и сытая. И я был почти уверен, что Карлетто, отойдя от дел в «Реале», в итоге окажется где-нибудь в Саудовской Аравии, где ему будут ежеминутно заглядывать в рот и устилать дорогу свежими розами, подспудно сделав его самым высокооплачиваемым наставником в мире.

Признаю: именно так я видел дальнейшее карьерное завихрение Анчелотти. Не исключено, что в конечном итоге все случится именно так. Но не сейчас. Потому что сейчас все будет совершенно иначе.

Вместо умиротворенных и сытых пейзажей Карло Анчелотти выбрал постоянный карнавал. Постоянную самбу. Постоянную страсть. И постоянную возможность пребывать под дамокловым мечом уничижительной критики.

Ну, значит, еще есть порох. Значит, еще готов к по-настоящему большому вызову в своей карьере. Возможно, своему самому большому вызову. И как тут не удержаться, чтобы вместе со всеми не кричать ура, подбрасывая вверх желто-зеленые шарфики.

«Он – самый выдающийся тренер в истории, а теперь он возглавляет самую выдающуюся национальную команду на планете. Вместе мы напишем новые знаменитые главы для бразильского футбола. Это заявление миру о том, что мы решительно настроены вернуть себе высшее место на пьедестале». Пространная цитата – дело рук главы бразильской национальной конфедерации Эдналдо Родригеса. И я, вместе с миллионами поклонников таланта и Анчелотти, и сборной Бразилии готов подписаться под этими многообещающими словами.

Однако после того, как я уже подписался под этими многообещающими словами, и как мой желто-зеленый шарфик упал наземь под крики ура, мне почему-то стало казаться, что во всей этой до одури красивой голливудской истории, окромя счастливого конца, может оказаться и совсем не хеппи энд. И вот почему мне так стало казаться.

Начну с самого простого для меня. В гениальности Анчелотти, а тем более в возможности налаживать контакт с футболистами, а тем более с покровителями футболистов, я ничуть не сомневаюсь. Ну, было бы странно. Но я очень сомневаюсь, что переход Карлетто из одной воды в другую окажется безболезненным. Потому что по определению «там» вода иная. Более соленая. И более жидкая. Всю свою сознательную футбольную жизнь он работал по одной методичке: осень-весна, предсезонные-межсезонные сборы, деньги на трансферы, возможность наверстать упущенное на старте по ходу длиннющей турнирной дистанции.

И вот всего этого резко не станет. А будет совсем другое. В лучшем случае неделя для подготовки к спаренным матчам квалификации. И быстротечные турниры, на которых непозволительно делать ошибки, ведь не будет в качестве подстраховки даже такого рискового парашюта, как ответные матчи. Совладает ли с этим дока, привыкший мыслить иначе?

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

А еще очень интересно, окажется ли в его тренерском штабе его сын. Дело в том, что Давиде Анчелотти – это не просто отпрыск мастера, это уже даже не подмастерье, а реальная боевая единица. Анчелотти-младший в нынешнем «Реале» отвечает за тактику. И уже созрел к самостоятельной работе. Во всяком случае, маститые инсайдеры то и дело говорят о предметном интересе к персоне Давиде со стороны испанских и итальянский команд.

Если Карло и Давиде воссоединятся и в сборной Бразилии, то тогда все ясно. Ясно, кто за что будет отвечать. Но если там младшего Анчелотти не окажется, тогда старшему придется поломать голову над тем, кем его заменить. Заменить равноценно.

И вот еще что. Пожалуй, самое главное. Ибо, несмотря на отсутствие хотя бы малейшего опыта работы со сборными, тренер Карло Анчелотти практически на протяжении всей своей славной карьеры умел находить подход к бразильцам. Кафу, Дида, Сержиньо, Кака, Марсело, Каземиро, Родриго, Винисиус – этих и других известных кудесников мяча он выводил на более высокий уровень.

Однако выводить этих и других кудесников на более высокий уровень было делом не таким уж и сложным для маэстро, поскольку он мог опираться и на богатые клубные закрома, и на выстроенную систему в командах, где он раньше работал. А вот на его новой работе ни таких условий не предвидится, ни таких талантов.

Нынешняя сборная Бразилии – это отнюдь не лучшая команда на планете, как ее ласково величал Эдналдо Родригес. Увы, но на данный момент сборная Бразилии – это спящий великан. В лучшем случае. А в худшем – потерянное поколение. И с этим всем Карлетто придется что-то делать.

Доселе Бразилию не возглавляли иностранцы. А коль так, то в иностранце, то есть, в Анчелотти, Бразилия видит спасителя. Ну, а как может быть иначе, ведь последние три или четыре наставника «селесаю» - это сплошные хождения по мукам. Рамон Менезес, Фернандо Диниз, Доривал Жуниор и даже поздний Тите – это был полнейший провал. Бразилия не была чемпионом мира с далекого 2002 года, а чемпионат Южной Америки выигрывала последний раз в 2019 году. А дальше – пустота. И тишина.

И поколение 2019 года почти всем составом ушло на заслуженный отдых. И под рукой у Анчелотти прямо сейчас есть крутые игроки атаки (Винисиус, Родриго и Рафинья), есть неплохой вратарь (Алисон), а в защите можно вспомнить, разве что, Маркиньоса. Вот и все, по большому счету.

И это точно не лучшее бразильское поколение – то, которое поедет на ЧМ-2026. Даже если Карлетто и решит реанимировать карьеры в сборной Неймара и Каземиро. Все равно эта Бразилия не лучшая команда планеты. И она снова может провалиться. Даже во главе со спасителем.

Но ведь Анчелотти знал, куда идет. С его-то опытом. Ну, тогда пусть дерзает. Осень его точно не застанет дома.