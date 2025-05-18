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  4. МИХАВКО: «Чемпионство лучше оформить дома. В Одессе праздновать не будем»
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 09:42 |
790
1

МИХАВКО: «Чемпионство лучше оформить дома. В Одессе праздновать не будем»

Тарас поделился ожиданиями от матча против «Черноморца» в УПЛ

18 мая 2025, 09:42 |
790
1
МИХАВКО: «Чемпионство лучше оформить дома. В Одессе праздновать не будем»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавно поделился ожиданиями от матча против одесского «Черноморца» в 29 туре УПЛ, по итогам которого «бело-синие» оформили чемпионство.

- По вашему мнению, завоевать чемпионство лучше в Одессе на выезде или дома, в родных стенах при своих болельщиках?

– Конечно, дома, но если бы этот матч был следующим. А так не хотелось бы дотягивать до последнего тура. Постараемся добиться положительного результата прямо в Одессе. Особо праздновать не будем, – сказал Тарас.

Матч «Черноморец» – «Динамо» запланирован на воскресенье, 18 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени. В настоящее время «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 68 баллами.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Pavel_i_C0
Це ж треба так перекрутити текст і написати заголовок так, ніби Динамо збирається програти в Одесі. Автор "молодець")
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