МИХАВКО: «Чемпионство лучше оформить дома. В Одессе праздновать не будем»

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавно поделился ожиданиями от матча против одесского «Черноморца» в 29 туре УПЛ, по итогам которого «бело-синие» оформили чемпионство.

- По вашему мнению, завоевать чемпионство лучше в Одессе на выезде или дома, в родных стенах при своих болельщиках?

– Конечно, дома, но если бы этот матч был следующим. А так не хотелось бы дотягивать до последнего тура. Постараемся добиться положительного результата прямо в Одессе. Особо праздновать не будем, – сказал Тарас.

Матч «Черноморец» – «Динамо» запланирован на воскресенье, 18 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени. В настоящее время «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 68 баллами.