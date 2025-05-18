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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 09:21 | Обновлено 18 мая 2025, 09:22
315
0

Максимов объяснил, как Полесье обыграло Зорю в первом матче без Ашура

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

18 мая 2025, 09:21 | Обновлено 18 мая 2025, 09:22
315
0
Максимов объяснил, как Полесье обыграло Зорю в первом матче без Ашура
ФК Полесье. Александр Максимов

Украинский специалист Александр Максимов, исполняющий ныне обязанности главного тренера житомирского «Полесья», поделился эмоциями от победы своей команды над луганской «Зарей» (1:0) в 29 туре УПЛ.

– Как вам ощущение от победного дебюта в УПЛ?

– Ощущения положительные, потому что есть победа. Это то, к чему мы стремимся. Все супер, ребята молодцы, выполняли то, о чем мы договаривались. Так что все супер.

– О чем договаривались, как готовили команду, какие коррективы пытались внести в течение этой недели?

– Все вам не буду рассказывать. Единственное, что пообщались с ребятами, отмечали, что 2 очень важные игры у нас есть. В тренировочном процессе пытались немного больше организовывать оборонную игру. Видите, что все вышло.

– Как за столь короткий период можно что-то наиграть или донести свою философию команде, учитывая давление результата?

– Мы ничего глобально не меняли. До ребят донесли свои идеи, то, что мы хотим видеть на поле. В нашем составе игроки очень высокого уровня, потому они выполняют то, что от них требуется. Всё очень просто.

– Как вы быстро сумели понять, кто в какой форме? Вам помогали остальные работники предыдущего тренерского штаба?

– Конечно. Мы же на одной базе, как говорится, живем, видели и тренировки, и все, кто как двигается, что у кого в душе происходит. Общались с ребятами индивидуально, вызывали и разговаривали. Конечно, через неделю очень трудно что-то глобально поменять, но ребята молодцы. Общие вещи, то, что мы просили, все проделали.

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Александр Максимов Полесье Житомир Заря Луганск Заря - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Имад Ашур пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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