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18 мая 2025, 03:35 |
475
0

ФОТО. Жена футболиста УПЛ опубликовала кадр 18+. Очень горячо

Лиза Третьякова опубликовала провокационное фото

18 мая 2025, 03:35 |
475
0
ФОТО. Жена футболиста УПЛ опубликовала кадр 18+. Очень горячо
Instagram. Елизавета Третьякова

Лиза Третьякова, жена левого вингера «Колоса» Максима Третьякова, опубликовала горячее фото в купальнике своего бренда.

Фото вызвало бурную реакцию в Инстаграме — пользователи восхищаются её формами и энергией.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Лиза доказала, что её тело заслуживает внимания и аплодисментов.

Максим может гордиться женой, ставшей звездой соцсетей.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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