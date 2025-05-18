ФОТО. Жена футболиста УПЛ опубликовала кадр 18+. Очень горячо

Лиза Третьякова, жена левого вингера «Колоса» Максима Третьякова, опубликовала горячее фото в купальнике своего бренда.

Фото вызвало бурную реакцию в Инстаграме — пользователи восхищаются её формами и энергией.

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Лиза доказала, что её тело заслуживает внимания и аплодисментов.

Максим может гордиться женой, ставшей звездой соцсетей.