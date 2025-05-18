Другие новости18 мая 2025, 03:35 |
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ФОТО. Жена футболиста УПЛ опубликовала кадр 18+. Очень горячо
Лиза Третьякова опубликовала провокационное фото
18 мая 2025, 03:35 |
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Лиза Третьякова, жена левого вингера «Колоса» Максима Третьякова, опубликовала горячее фото в купальнике своего бренда.
Фото вызвало бурную реакцию в Инстаграме — пользователи восхищаются её формами и энергией.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Лиза доказала, что её тело заслуживает внимания и аплодисментов.
Максим может гордиться женой, ставшей звездой соцсетей.
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