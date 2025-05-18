Младен БАРТУЛОВИЧ: «Один момент решил всю игру»

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович поделился впечатлениями от игры против «Полесья» в матче 29-го тура УПЛ/

– Начну с благодарности команде за отношение. Показали хорошую игру. Можно сказать, что один момент решил итог матча. Соперник использовал свой момент. Мы тоже имели свой шанс, но забить не смогли.

«Полесье» – хорошая команда с хорошими исполнителями, но, по моему мнению, мяч, в большей части поединка контролировали именно мы.

– Если общаться уже с прицелом на следующий сезон, какие звенья надо усилить вашей команде?

– Надо усилить многие звенья, сделать так, чтобы была конкуренция. Тогда будет и результат лучше, и возможность у меня делать больше замен. Сейчас у нас тяжелая кадровая ситуация. Надо усиливаться.

– Есть желание хлопнуть дверью в матче против «Карпат»?

– Конечно. Счета других матчей сложились так, что для соперника это будет сверхважный поединок. К тому же, атмосфера на стадионе «Украина» также замечательная. Будем настраиваться на то, чтобы закончить сезон на хорошей ноте.