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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 03:14 | Обновлено 18 мая 2025, 03:22
107
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Один момент решил всю игру»

«Заря» уступила в матче против «Полесья»

18 мая 2025, 03:14 | Обновлено 18 мая 2025, 03:22
107
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Один момент решил всю игру»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович поделился впечатлениями от игры против «Полесья» в матче 29-го тура УПЛ/

– Начну с благодарности команде за отношение. Показали хорошую игру. Можно сказать, что один момент решил итог матча. Соперник использовал свой момент. Мы тоже имели свой шанс, но забить не смогли.

«Полесье» – хорошая команда с хорошими исполнителями, но, по моему мнению, мяч, в большей части поединка контролировали именно мы.

– Если общаться уже с прицелом на следующий сезон, какие звенья надо усилить вашей команде?

– Надо усилить многие звенья, сделать так, чтобы была конкуренция. Тогда будет и результат лучше, и возможность у меня делать больше замен. Сейчас у нас тяжелая кадровая ситуация. Надо усиливаться.

– Есть желание хлопнуть дверью в матче против «Карпат»?

– Конечно. Счета других матчей сложились так, что для соперника это будет сверхважный поединок. К тому же, атмосфера на стадионе «Украина» также замечательная. Будем настраиваться на то, чтобы закончить сезон на хорошей ноте.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Заря - Полесье Младен Бартулович пресс-конференция
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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