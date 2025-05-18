СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 мая

В воскресенье, 18 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ингулец – Шахтер

18.00 – 7.30 – 1.19

15:30 Черноморец – Динамо

2.69 – 2.90 – 3.15

18:30 Арсенал – Ньюкасл

2.06 – 3.64 – 3.77

20:00 Барселона – Вильярреал

2.03 – 4.17 – 3.54

20:00 Севилья – Реал

3.76 – 3.98 – 2.01

ТЕННИС

18:00 Янник Синнер – Карлос Алькарас

1.67 – 2.27

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