СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 18 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Ингулец – Шахтер
15:30 Черноморец – Динамо
18:30 Арсенал – Ньюкасл
20:00 Барселона – Вильярреал
20:00 Севилья – Реал
ТЕННИС
18:00 Янник Синнер – Карлос Алькарас
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