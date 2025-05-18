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18 мая 2025, 03:03 | Обновлено 18 мая 2025, 03:21
159
0

ФОТО. Жена арбитра УПЛ опубликовала практически голые снимки

Валерия Шандор решила привлечь внимание

18 мая 2025, 03:03 | Обновлено 18 мая 2025, 03:21
159
0
ФОТО. Жена арбитра УПЛ опубликовала практически голые снимки
Instagram. Александр и Валерия Шандор

Арбитр УПЛ Александр Шандор женился на эффектной бизнесвумен с модельной внешностью.

Его избранница, известная в Instagram под ником Lera Panamera, основала Центр реабилитации животных во Львове и активно публикует яркие фото.

Шандор — выходец из футбольной семьи: отец был арбитром, дед — игроком львовского СКА.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он начинал в академии «Карпат», а сейчас судит матчи УПЛ.

Подписчики активно комментируют фото его жены, отмечая её внешность и спортивную форму.

Недавно красавица опубликовала полуобнаженные фото.

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фото lifestyle Александр Шандор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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