ФОТО. Жена арбитра УПЛ опубликовала практически голые снимки
Валерия Шандор решила привлечь внимание
Арбитр УПЛ Александр Шандор женился на эффектной бизнесвумен с модельной внешностью.
Его избранница, известная в Instagram под ником Lera Panamera, основала Центр реабилитации животных во Львове и активно публикует яркие фото.
Шандор — выходец из футбольной семьи: отец был арбитром, дед — игроком львовского СКА.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Он начинал в академии «Карпат», а сейчас судит матчи УПЛ.
Подписчики активно комментируют фото его жены, отмечая её внешность и спортивную форму.
Недавно красавица опубликовала полуобнаженные фото.
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