ФОТО. Жена арбитра УПЛ опубликовала практически голые снимки

Арбитр УПЛ Александр Шандор женился на эффектной бизнесвумен с модельной внешностью.

Его избранница, известная в Instagram под ником Lera Panamera, основала Центр реабилитации животных во Львове и активно публикует яркие фото.

Шандор — выходец из футбольной семьи: отец был арбитром, дед — игроком львовского СКА.

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Он начинал в академии «Карпат», а сейчас судит матчи УПЛ.

Подписчики активно комментируют фото его жены, отмечая её внешность и спортивную форму.

Недавно красавица опубликовала полуобнаженные фото.