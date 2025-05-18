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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 08:30 | Обновлено 18 мая 2025, 08:31
123
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Верес

18 мая в 15:30 состоится матч 29-го тура УПЛ

18 мая 2025, 08:30 | Обновлено 18 мая 2025, 08:31
123
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Верес
УПЛ

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в городе Александрия.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет – Денис Шурман из Вишневого.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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