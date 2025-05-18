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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 05:25 | Обновлено 18 мая 2025, 05:43
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0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Лучшие шансы на четвертое место имеет Полесье»

Интрига в чемпионате Украины сохраняется до последнего тура

18 мая 2025, 05:25 | Обновлено 18 мая 2025, 05:43
170
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Лучшие шансы на четвертое место имеет Полесье»
УПЛ

Один из авторитетных украинских специалистов, бывший главный тренер и президент луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный поделился мыслями со Sport.ua относительно борьбы за четвертую строчку в таблице УПЛ, которая дает возможность представлять Украину в Лиге конференций. За тур до финиша чемпионата шансы на это сохраняют сразу три клуба: житомирское «Полесье», львовские „Карпаты“ и криворожский «Кривбасс».

– У кого из этих команд шансы в этом споре самые лучшие? – интересуюсь у специалиста.

– Думаю, что у «Полесья». В последнем туре житомиряне играют дома с «Кривбассом», поэтому и имеют лучший шанс. Достаточно выиграть – и все, четвертая строчка будет за ними сохранена.

– За несколько дней до сегодняшнего поединка с луганской «Зарей» был уволен главный тренер «Полесья» Имада Ашура. Не с этим ли, случайно, связываете игровой всплеск в житомирской команде?

– Неизвестно, насколько сказывается смена тренера – или на долгий, или на короткий срок. У футболистов происходит реакция стресса, поэтому в данном случае она сыграла свою роль. Житомирская команда вышла на игру более сконцентрированной, а может, игроки подумали, что половина «Полесья» уйдет вместе с Ашуром (смеется). А если серьезно, то ребята собрались, сплотились – и выиграли.

В последнем, 30–м туре УПЛ, кроме поединка двух конкурентов – «Полесья» и «Кривбасса», – состоится еще один – с участием третьего конкурента. В нем «Карпаты» будут принимать на своем поле «Зарю».

«Полесье» на сегодняшний день имеет в своем активе 47 очков и четвертую строчку в турнирной таблице. У «Карпат» и «Кривбасса», которые занимают пятое и шестое места соответственно, – по 46 пунктов.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты Львов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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