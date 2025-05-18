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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 02:39 | Обновлено 18 мая 2025, 03:14
115
0

Руслан КОСТЫШИН: «Мы можем выставить фото где комбайн переезжает льва»

«Колос» одержал победу над «Карпатами»

18 мая 2025, 02:39 | Обновлено 18 мая 2025, 03:14
115
0
Руслан КОСТЫШИН: «Мы можем выставить фото где комбайн переезжает льва»
ФК Карпаты. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу над «Карпатами» в матче 29-го тура УПЛ.

– Игра складывалась не по нашему плану. Сначала «Карпаты» выглядели убедительнее, мы где-то уступали. С минуты 20-й мы выровняли игру, а «Карпаты» даже не создали моментов. Мы готовились, «Карпаты» очень хороши в атаке, но сегодня они много не создали. Наша команда справилась, не считая первые 15-20 минут. Думаю, что мы заслужили эту победу. Возможно, и ничейный результат мог быть, но на поражение мы точно не наиграли.

– Как вы нашли мотивацию на этот поединок, поскольку вы уже решили турнирные задачи?

– Команда долго не выигрывала дома и находилась в подавленном состоянии. К тому же мы уже были на 14-м месте. Сегодня мотивация возникала из-за того, что мы должны быть мужчинами на поле. Наш президент классно нас смотивировал благодаря вашей фотографии в соцсетях, где лев топчет пшеницу. Это было некрасиво и некрасиво. Лев, который топчет хлеб... Мы сейчас можем выставить фото, как комбайн переезжает льва. Президент прислал мне это фото и мы смотивировали ребят благодаря этому посту.

– Против кого было играть сложнее: в прошлом туре против «Кривбасса» или сейчас против «Карпат»?

– С «Кривбассом» было сложнее, потому что там было давление результата и мы на тот момент еще не гарантировали себе сохранение прописки в УПЛ. Сегодня мы понимали, что результат на нас не давил, просто надо было играть с достоинством.

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Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
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