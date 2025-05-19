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19 мая 2025, 05:01 |
277
0

Главный фаворит на Золотой мяч: «Он номер один за всю историю футбола»

Усман Дембеле назвал лучших игроков в истории

19 мая 2025, 05:01 |
277
0
Главный фаворит на Золотой мяч: «Он номер один за всю историю футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Лидер «ПСЖ» французский вингер Усман Дембеле назвал тройку лучших игроков за всю историю футбола.

«Номер один – это Лионель Месси. Он – великая легенда. На втором месте – Дэвид Бекхэм, первая футбольная майка, которую я имел, была именно с его фамилией. На третьем – Стивен Джеррард. Я болел за «Ливерпуль», – сказал Усман Дембеле.

Ранее известный портал GiveMeSport обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после последнего Эль-Класико. Лидировать продолжает Усман Дембеле из «ПСЖ».

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Усман Дембеле ПСЖ Лионель Месси Дэвид Бекхэм Стивен Джеррард
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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