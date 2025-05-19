Другие новости19 мая 2025, 05:01 |
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Главный фаворит на Золотой мяч: «Он номер один за всю историю футбола»
Усман Дембеле назвал лучших игроков в истории
19 мая 2025, 05:01 |
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Лидер «ПСЖ» французский вингер Усман Дембеле назвал тройку лучших игроков за всю историю футбола.
«Номер один – это Лионель Месси. Он – великая легенда. На втором месте – Дэвид Бекхэм, первая футбольная майка, которую я имел, была именно с его фамилией. На третьем – Стивен Джеррард. Я болел за «Ливерпуль», – сказал Усман Дембеле.
Ранее известный портал GiveMeSport обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после последнего Эль-Класико. Лидировать продолжает Усман Дембеле из «ПСЖ».
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